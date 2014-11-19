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Michael May
Integration Engineer
Michael May es ingeniero de integración en Fastly, cofundador de CDN Sumo (adquirida por Fastly), y se ha trasladado recientemente a San Francisco, procedente de Austin. Antes de Fastly y CDN Sumo, Michael trabajó ampliamente con JRuby en HomeAway, trabajando intensamente para incorporar Ruby a su ecosistema altamente centrado en Java.
Aceleración de Rails, Parte 2: HTTP caching dinámico
En la segunda parte de nuestra serie sobre la aceleración de Rails, voy a tratar la configuración de algunas características de Fastly, Varnish y Varnish Configuration Language (VCL), y estrategias de almacenamiento en caché de contenido dinámico dirigidas a los desarrolladores de Rails.
Aceleración de Rails, Parte 1: almacenamiento en caché integrado
Almacenar en caché es una estrategia que ayuda a aliviar los problemas asociados con la ampliación, a menudo obviados por los desarrolladores de Ruby on Rails. Los comienzos al almacenar en caché pueden resultar confusos, puesto que las condiciones y la documentación resultarán especialmente complicados para las personas no expertas.