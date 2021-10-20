Neal Hannan es Managing Counsel de Fastly y está a cargo de todo lo relacionado con el producto, la privacidad y la propiedad intelectual. Anteriormente, trabajó en Boies Schiller Flexner LLP y fue abogado asesor en la Comisión Federal de Comercio. Comenzó su carrera en el mundo legal como secretario judicial en el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal. Neal obtuvo la licenciatura en Williams College y el doctorado en Columbia University.

Mostrar biografía