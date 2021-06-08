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Nick Rockwell
EVP, Strategy and Operations, Fastly
Nick Rockwell es Executive Vice President of Strategy and Operations en Fastly y acumula 20 años de experiencia en el desarrollo de productos y seguridad de la información en empresas de medios de comunicación de primer nivel. Anteriormente, Rockwell fue Chief Technology Officer en The New York Times, donde dirigió la reestructuración integral de su sitio web y otras ofertas de productos en el marco de la transformación digital de la empresa.
Resumen de la interrupción del servicio del 8 de junio
Experimentamos una interrupción global del servicio a raíz de un error de software latente que se manifestó el 8 de junio por un cambio de configuración válido de un cliente. Presentamos un resumen de lo sucedido, las causas y las medidas que estamos tomando.