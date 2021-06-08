Nick Rockwell es Executive Vice President of Strategy and Operations en Fastly y acumula 20 años de experiencia en el desarrollo de productos y seguridad de la información en empresas de medios de comunicación de primer nivel. Anteriormente, Rockwell fue Chief Technology Officer en The New York Times, donde dirigió la reestructuración integral de su sitio web y otras ofertas de productos en el marco de la transformación digital de la empresa.

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