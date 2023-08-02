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Peter Teichman
Principal Software Engineer, Fastly
Peter trabaja como Principal Software Engineer en Fastly, centrándose en la canalización de métricas de los clientes y aprovechando su amplia experiencia en procesamiento de imágenes y aplicaciones en el edge. Le gusta trastear con la percepción del tiempo, crear sonidos, visitar páginas insólitas de internet y admirar la naturaleza, desde los cuervos que se posan en los tejados hasta las plantas suculentas que crecen en las playas, pasando por las colinas más pronunciadas.
La proporción de aciertos de caché como métrica de seguridad
La proporción de aciertos de caché siempre se ha considerado una métrica de rendimiento, pero tienes que saber que mejorarla también supone grandes ventajas en materia de seguridad.