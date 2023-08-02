Peter trabaja como Principal Software Engineer en Fastly, centrándose en la canalización de métricas de los clientes y aprovechando su amplia experiencia en procesamiento de imágenes y aplicaciones en el edge. Le gusta trastear con la percepción del tiempo, crear sonidos, visitar páginas insólitas de internet y admirar la naturaleza, desde los cuervos que se posan en los tejados hasta las plantas suculentas que crecen en las playas, pasando por las colinas más pronunciadas.

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