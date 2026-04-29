Samir es el CISO global de campo en Fastly, donde trabaja en la intersección de la ciberseguridad, la resiliencia y la transformación digital. Con más de dos décadas de liderazgo ejecutivo en banca global, servicios financieros y tecnología Enterprise, aporta una combinación poco común de profundo conocimiento normativo y estrategia de seguridad práctica. Su carrera se ha centrado en ayudar a las organizaciones a desenvolverse en entornos de riesgo complejos, crear programas de seguridad resilientes y alinear la ciberseguridad con el crecimiento empresarial en sectores altamente regulados y de alto riesgo.

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