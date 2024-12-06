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Fastly es el único proveedor que ha recibido el reconocimiento «Customers’ Choice» en la categoría de protección de aplicaciones web y API cuatro años seguidos

Sean Leach

Chief Product Architect, Fastly

ProductoSeguridad

Nos sentimos orgullosos de que el WAF de última generación de Fastly (con tecnología de Signal Sciences) haya sido reconocido como «Customers’ Choice» en el informe Gartner Peer Insights «Voice of the Customer»: protección de aplicaciones web y API de marzo de 2022.

Esto nos otorga la distinción de ser el único proveedor de WAAP que ha recibido este reconocimiento cuatro años seguidos. Estamos especialmente orgullosos de que los clientes hayan concedido a nuestro WAF de última generación una media de 4,9 sobre 5 estrellas, y de que el 96 % de ellos afirmen que se lo recomendaría a otros usuarios.

Creemos que esta distinción pone de manifiesto que la unión con Signal Sciences ha mejorado nuestra capacidad de ofrecer a los desarrolladores las herramientas que necesitan para hacer realidad nuestra visión de crear un Internet más rápido y seguro. 

Los comentarios de nuestros clientes son la mejor prueba

Es importante señalar que este reconocimiento se basa en reseñas de *usuarios reales* que han adquirido, implementado y usado nuestra solución de seguridad para aplicaciones web y API. Es un verdadero honor recibir estos comentarios de nuestros clientes: 

«Tras implementar el WAF, lo que más me preocupaba eran los falsos positivos, pero no he recibido ninguna queja de los usuarios, y eso es genial. Podemos proteger nuestros servicios fácilmente sin necesidad de ningún ajuste complejo de reglas, tan habitual en los productos de otras empresas. También lo recomendaría por lo intuitiva que es la interfaz de usuario de la web y por la facilidad de instalación». — Software Engineer en el sector de prensa digital

«Gracias al WAF de última generación, hemos podido identificar ataques de SEO negativo y aplicar reglas para bloquear los sitios que enlazan contenidos sin nuestro permiso. También hemos podido rastrear y eliminar el tráfico de los sitios considerados dañinos según el panorama de amenazas identificado por Fastly/Signal Sciences. El mismo día en que se hizo pública la vulnerabilidad de Apache Log4j, ofrecieron una solución fácil de implementar». — CTO en el sector del retail

«He implementado varios productos de WAF y este es el primero y el único que ofrece un conjunto de reglas completísimo y fácil de entender». — Profesional de SecOps en el sector del retail

Puedes leer más comentarios de clientes en Gartner Peer Insights o consultar el informe detallado Gartner Peer Insights «Voice of the Customer» de 2022. Hemos prestado atención a los comentarios del último año, y estos son los aspectos más destacados:

  • Gran variedad de opciones de despliegue: las grandes empresas tienen una infraestructura más variada que nunca, y muchos de nuestros clientes reconocieron la flexibilidad que les proporcionaba nuestro WAF de última generación. «El WAF de última generación de Fastly ofrecía diversas opciones de despliegue que podrían cubrir nuestras necesidades actuales y futuras. Con esta herramienta, el tiempo de inactividad es inexistente, y la protección de nuestras aplicaciones y API es inmediata», afirmó uno de nuestros clientes. «La variedad de opciones de despliegue permite dar cabida a situaciones de alojamiento diversas, lo que elimina algunos de los problemas derivados de los despliegues. El WAF en la nube, el proxy o el agente ofrecen soluciones para distintos casos de uso», aseguró otro

  • Facilidad de uso e instalación: esta es una necesidad imperiosa para los equipos de DevOps y SecOps. Según un CTO, «el proceso de implementación de Fastly fue sumamente sencillo, y pudimos desarrollar nuevos servicios rápidamente y mejorar la fiabilidad de los servicios en muy poco tiempo». «La implementación fue muy fácil, ya que el equipo de Fastly se encargó de la instalación y la configuración. Fue muy sencillo crear señales y paneles personalizados con información sobre la actividad que afecta a nuestro sitio», afirmó otro cliente

  • Gran servicio y soporte: un gran producto ya es algo, pero los clientes también necesitan un servicio y soporte técnico de primera para que todo salga bien. Estamos orgullosos de la cantidad de reseñas que destacan a los profesionales de nuestro servicio de soporte y que nos dan una puntuación media de 4,9 sobre 5 estrellas. Según un cliente: «La experiencia del cliente ha sido espectacular y el servicio de soporte se merece cinco estrellas». Otro aseguró que «su servicio de soporte con parches virtuales de día cero es inigualable».

El WAF de última generación de Fastly (con tecnología de Signal Sciences)


Desde hace poco, es posible desplegar el WAF de última generación de Fastly en nuestra red de edge cloud global, lo que acerca la seguridad a los usuarios finales y protege los sistemas de origen del tráfico abusivo. Esta capacidad de proteger tus aplicaciones y API dondequiera que se encuentren con una solución unificada que puede desplegarse en contenedores, entornos locales, la nube o el edge hace que nuestro WAF sea el que ofrece más opciones de despliegue del mercado. 

Este logro, junto al reconocimiento en el informe Gartner Magic Quadrant for Web Application and API Protection por cuarto año consecutivo, muestran tanto nuestro compromiso continuo con los desarrolladores como la confianza que estos profesionales depositan en nuestras soluciones. 

Con vistas al futuro

Queremos dar las gracias a nuestros clientes por haber recibido este reconocimiento de Gartner por cuarto año consecutivo. Si compartimos el compromiso de crear experiencias digitales más seguras, todos saldremos ganando. 

Informe Gartner Peer Insights «Voice of the Customer»: protección de aplicaciones web y API de marzo de 2022.

El contenido de Gartner Peer Insights se compone de la opinión de determinados usuarios finales que describen sus experiencias con los diferentes proveedores que están disponibles en la plataforma, y no se debe considerar una exposición de hechos, ni representa los puntos de vista de Gartner o de sus empresas vinculadas. Gartner no respalda a proveedores, productos o servicios descritos en este contenido, ni tampoco ofrece garantías, ya sean explícitas o implícitas, en relación con este, en lo que respecta a su precisión o su exhaustividad, ni siquiera garantías de comerciabilidad o idoneidad para una finalidad en particular.

Gartner y Gartner Peer Insights™ son marcas registradas de Gartner, Inc. o de sus empresas vinculadas en los EE. UU. y en el ámbito internacional, y se utilizan aquí previa autorización. Reservados todos los derechos.

Gartner, Magic Quadrant for Web Application and API Protection, 20 de septiembre de 2021, Jeremy D'Hoinne, Rajpreet Kaur et al.

Anteriormente, este informe se llamaba Gartner Peer Insights «Voice of the Customer»: Web Application Firewalls.

El reconocimiento en 2019 y 2020 corresponde a Signal Sciences, empresa adquirida por Fastly en 2020.

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