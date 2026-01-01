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Seth Vargo
Director of Technical Advocacy, HashiCorp
Seth Vargo es Director of Technical Advocacy de HashiCorp. Anteriormente, trabajó en Chef (Opscode), CustomInk y en algunas startups de Pittsburgh. Es el autor de Learning Chef y es muy partidario de reducir la desigualdad en la tecnología. Cuando no está escribiendo, trabajando con código abierto o dando charlas en congresos, le gusta pasar tiempo con sus amigos y asesorar a organizaciones sin ánimo de lucro. Le vuelve loco todo lo que lleve beicon.