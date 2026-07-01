Shaun Flagg es ingeniero sénior de cloud en Fastly y trabaja con clientes de medios de comunicación, entretenimiento y gaming en entrega en el edge, streaming media, compute, seguridad y arquitectura de clientes a gran escala. Su carrera abarca veinte años de trabajo en ingeniería, producto y arquitectura en Fastly, Brightcove, SiriusXM, Warner Bros. Discovery y Cox Media Group. Se centra en vídeo de alto tráfico, estrategia de red de distribución de contenidos, edge compute y sistemas de medios distribuidos.

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