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Shaun Flagg
Ingeniero sénior de cloud, Fastly
Shaun Flagg es ingeniero sénior de cloud en Fastly y trabaja con clientes de medios de comunicación, entretenimiento y gaming en entrega en el edge, streaming media, compute, seguridad y arquitectura de clientes a gran escala. Su carrera abarca veinte años de trabajo en ingeniería, producto y arquitectura en Fastly, Brightcove, SiriusXM, Warner Bros. Discovery y Cox Media Group. Se centra en vídeo de alto tráfico, estrategia de red de distribución de contenidos, edge compute y sistemas de medios distribuidos.
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