Sina lleva varios años como Senior Solutions Architect en Fastly y es conocido por ofrecer soluciones innovadoras de seguridad y de la edge cloud a algunas de las principales organizaciones del sector. En su haber cuenta con varios puestos de liderazgo técnico y experiencia en varias empresas tecnológicas en las que siempre ha dejado su sello de innovación. Los conocimientos y la visión estratégica de Sina son clave a la hora de conformar las avanzadas experiencias online que han hecho famosa a la plataforma de Fastly.

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