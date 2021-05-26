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Stephanie Schoch
Marketing Campaign Manager, Security, Fastly
Como Marketing Campaign Manager de Fastly, Stephanie se centra en los productos de seguridad para aplicaciones. Antes de entrar en Fastly, Stephanie desarrolló su experiencia profesional en startups tecnológicas y una agencia de marketing digital. Vive en Los Ángeles y en su tiempo libre le encanta hacer yoga, cocinar y viajar.
Asian American and Pacific Islander Heritage Month: reflexiones sobre experiencias de personas de origen asiático en el ámbito tecnológico
Con motivo del Asian American and Pacific Islander Heritage Month —celebración cada mes de mayo del legado de las comunidades estadounidenses de origen asiático y de las islas del Pacífico (AAPI)—, organizamos una charla con líderes asiáticos que trabajan en empresas tecnológicas en la que se analizó la influencia que los orígenes culturales de sus integrantes tuvieron en sus trayectorias profesionales, así como en su ascenso a puestos directivos.