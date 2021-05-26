Stephanie Schoch

Con motivo del Asian American and Pacific Islander Heritage Month —celebración cada mes de mayo del legado de las comunidades estadounidenses de origen asiático y de las islas del Pacífico (AAPI)—, organizamos una charla con líderes asiáticos que trabajan en empresas tecnológicas en la que se analizó la influencia que los orígenes culturales de sus integrantes tuvieron en sus trayectorias profesionales, así como en su ascenso a puestos directivos.