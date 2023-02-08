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Will Woodson
Staff Security Engineer, Fastly
Will Woodson es Staff Security Engineer en Fastly y desarrolla productos de lucha contra el fraude y control de bots.
Análisis preliminar del lanzamiento de la permutación del ClientHello en TLS de Chrome
El 20 de enero, Chrome publicó una actualización que cambió el perfil de JA3, uno de los algoritmos más populares de creación de huellas digitales de cliente en TLS. En esta entrada, describiremos brevemente el cambio y lo que hemos observado en la red de Fastly.