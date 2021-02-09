Volver al blog
Zane Lackey
Global Head of Security Product Strategy
Zane Lackey entró en Fastly en 2020 como Global Head of Security Product Strategy en el marco de la adquisición de Signal Sciences, donde era cofundador y CSO. Forma parte de varios consejos asesores y es inversor en empresas de ciberseguridad y DevOps. Antes de cofundar Signal Sciences, Zane dirigió un equipo de seguridad al frente del cambio DevOps/Cloud como CISO de Etsy y escribió el libro Building a Modern Security Program (publicado por O’Reilly Media).
Motores del cambio a escala: retos de los CISO para 2021
Después de un año de cambios repentinos, los CISO comienzan el año 2021 con una nueva serie de desafíos: implementar cambios a escala, acelerar los plazos de transformación y reinventar el desarrollo de aplicaciones seguras en la era de las API.