Zane Lackey entró en Fastly en 2020 como Global Head of Security Product Strategy en el marco de la adquisición de Signal Sciences, donde era cofundador y CSO. Forma parte de varios consejos asesores y es inversor en empresas de ciberseguridad y DevOps. Antes de cofundar Signal Sciences, Zane dirigió un equipo de seguridad al frente del cambio DevOps/Cloud como CISO de Etsy y escribió el libro Building a Modern Security Program (publicado por O’Reilly Media).

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