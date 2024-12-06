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Prácticas recomendadas para implementaciones con CDN múltiples | Fastly

Dima Kumets

Director of Product Management, Fastly

Red del bordeCDN y distribuciónIngeniería

Resiliencia, escalabilidad y mejor rendimiento son algunas de las grandes ventajas de implementar una estrategia de CDN múltiple. No obstante, utilizar dos o más CDN también puede aumentar la complejidad de tus sistemas. Veamos las ocho recomendaciones que te ayudarán a implementar con éxito una estrategia de CDN múltiple.

¿Qué es una CDN múltiple?

La CDN múltiple es una solución que combina varias CDN de un sinfín de proveedores en una única gran red global. La CDN múltiple puede ayudar a distribuir contenido más rápido a mayor escala.

Ocho prácticas recomendadas para una CDN múltiple

1. Agrupar el contenido por tipo

Un método popular es la separación de contenidos, que consiste en agrupar el contenido por tipo (HTML, JS, CSS, imágenes, vídeo, API, etc.) y distribuir los distintos tipos mediante CDN específicas. La naturaleza estática y el tamaño fijo de los activos, como CSS, JS e imágenes fijas, hacen que sean fáciles de trasladar a una arquitectura con múltiples CDN. También permite elegir CDN con funcionalidades concretas, como Instant Purge para HTML, en lugar de construir para el mínimo común denominador.

Asimismo, la separación de contenidos optimiza la toma de decisiones en la distribución del tráfico. Para obtener más información, descubre cómo Etsy aborda la separación de contenidos (diapositiva 45) en su estrategia de CDN múltiple.

2. Desarrollar encabezados estándar para la resolución de problemas 

Contar con encabezados estándar resulta útil a la hora de diagnosticar problemas. Tus CDN trabajarán mejor juntas si estandarizas los encabezados de depuración cuando sea posible y publicas lo que tienes. Por ejemplo, ¿qué nodos has encontrado en la ruta? ¿Cuál es el ID de petición? ¿Fue un acierto de caché o un fallo? ¿Cuánto tiempo tardó la petición desde el momento en que el primer servidor de la CDN recibió la petición? Conoce la opinión de Mehdi Daoudi, CEO de Catchpoint, sobre la necesidad de encabezados estándar al depurar las CDN.

3. Crear por norma funciones hash del espacio de trabajo 

Al ir creando funciones hash de tu espacio de trabajo, harás que la elección dinámica de qué CDN distribuye cierto objeto sea lo más determinista posible, y a la vez aumentarás la proporción de aciertos de caché de todas tus CDN. Si dejas que el DNS elija al azar cómo distribuir al 5 % de tu tráfico (1 de 20 peticiones) y tienes un espacio de trabajo extenso, no estarás optimizando el rendimiento de tus usuarios y terminarás pagando más por el ancho de banda del tráfico de salida. 

4. Crear un stack de CDN 

Al crear un stack, cada CDN se coloca por detrás de uno o más proveedores, lo que crea varios niveles de CDN. Algunas de las ventajas de esta estrategia son la consolidación de peticiones y una mejor proporción de aciertos de caché global, lo que resulta en un coste total de propiedad (TCO) más bajo. No obstante, crear un stack de CDN tradicionales no es tan efectivo en situaciones de streaming en vivo, pues el contenido es dinámico. Esto implica que todos los POP de las CDN del stack de nivel intermedio seguirán enviando peticiones al mismo streaming en vivo.

Media Shield de Fastly aporta un enfoque distinto y ayuda a los grandes proveedores de vídeo en vivo que utilizan varias CDN a mejorar drásticamente la descarga a origen. Esto reduce los costes del ancho de banda de origen y mejora el rendimiento para los usuarios finales. Incluso puedes colocarla entre una o más CDN del edge y tu origen para optimizar los despliegues con varias CDN. Media Shield va más allá de los stacks de CDN comunes y unifica varias peticiones del mismo contenido en una única petición en origen, lo que reduce la infraestructura en origen que hay que ampliar y mejora el TCO.

5. Establecer parámetros comunes de supervisión 

Adoptar una estrategia de CDN múltiple te permite mejorar el rendimiento, ya que puedes escoger la mejor CDN para la distribución del contenido. Pero, para poder hacerlo, necesitas ver el rendimiento de cada CDN. El uso de parámetros de supervisión comunes facilita y agiliza la comparación del rendimiento de cada CDN entre los diferentes proveedores y, por lo tanto, permite ajustar la implementación de la CDN múltiple. Establece estos parámetros en tus proveedores de RUM y sintéticos, y supervisa todas las CDN en las estadísticas comparables. Si no se aplican estrategias de supervisión comunes, se obtienen resultados confusos al haber diferencias en el tamaño de objetos, encabezados de caché incongruentes, distintas frecuencias en las pruebas, TTL en el DNS desiguales y otros resultados no deseados.

6. Emplear funciones de creación de informes, registro y supervisión de terceros 

No todas las CDN ofrecen visibilidad en tiempo real de tu tráfico, pero esta funcionalidad es clave en un escenario con CDN múltiple. El envío de registros es una excelente manera de ganar en transparencia y comprensión acerca de los patrones del tráfico de tus usuarios finales. Con la integración de registros en tiempo real, productos como Splunk, Sumo Logic, Azure Data Explorer (ADX), BigQuery y herramientas similares te ofrecen información a un nivel nunca visto con las CDN «de caja negra», que tienen preparados los registros minutos o incluso horas después. La supervisión de un extremo a otro, incluida la del navegador o reproductor del usuario, las CDN y los orígenes, te da un mejor contexto para poder identificar problemas a medida que van surgiendo

7. Usar varios proveedores de DNS autoritativos 

Un solo proveedor de DNS autoritativo puede representar un único punto de fallo en el stack de tu infraestructura. Es práctica recomendada en el sector utilizar dos proveedores autoritativos que apliquen el principio de difusión por proximidad. Esta práctica básica es de especial importancia en las arquitecturas de CDN múltiple. Así te aseguras de que un ataque DDoS contra tu proveedor de DNS no te dejará sin absolutamente ningún servidor de nombres para responder a las consultas de tus clientes, y también ganarás en coherencia de acuerdo con el rendimiento por región. 

Los proveedores de contenido de vídeo deberían saber que tienen la opción de enrutar tráfico de varias CDN mediante un manifiesto o métodos de distribución de reproducción. Si quieres más información sobre estos métodos de distribución y otras prácticas relevantes acerca de las CDN múltiples, te ofrecemos un resumen técnico de un estudio sobre CDN múltiples.

8. Buscar la equivalencia de funcionalidades y adecuación a la cultura de todos los proveedores

En el mundo actual de infraestructura como código, es fundamental elegir tus CDN según lo que pueden (o no) hacer por ti y las necesidades de tu empresa. Tu misión es reducir los costes y la carga de soporte, disminuir el tiempo medio de resolución y mejorar el rendimiento de tu sitio o aplicaciones para todos los usuarios, para así mejorar los ingresos. En otras palabras: necesitas funcionalidades avanzadas que sean fáciles de implementar y mantener. 

Para utilizar varias CDN juntas de forma efectiva, te recomendamos que dispongas de un conjunto de herramientas paralelo entre un proveedor y otro. Los operadores suelen ajustar su implementación de múltiples CDN conforme al mínimo común denominador. Si utilizas varias CDN de tres funcionalidades y una CDN básica, solo podrás usar un conjunto de funcionalidades básicas en toda tu arquitectura de múltiples CDN. Sin embargo, si cambias la CDN básica por una CDN con más funcionalidades, te asegurarás de contar con funciones más avanzadas en todos tus despliegues.

Conforme avanzas en la implementación de múltiples CDN, también deberías tener en cuenta la adecuación a la cultura. Necesitarás equipos de soporte de la CDN que sean, en esencia, una extensión de tu equipo. Es fundamental que estén bien predispuestos a trabajar a tu lado para solucionar rápidamente cualquier problema que surja. Etsy, por ejemplo, se aseguró de que todas las CDN de su stack se adecuaran a la cultura de su equipo técnico y de que, además, tuvieran acceso a los recursos de ingeniería que pudieran necesitar. 

¡Ya lo tienes!

Sigue estas prácticas recomendadas para facilitar la elección y migración a tus nuevas CDN. Si quieres leer más sobre el rendimiento de la CDN, consulta nuestros artículos sobre pruebas de rendimiento y sobre cómo medir mejor la proporción de aciertos de caché.

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