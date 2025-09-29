De la Semana del Clima de NYC al compromiso de Fastly de 100 % renovable

Cada año, la Semana del Clima de NYC reúne a responsables empresariales, tecnológicos, gubernamentales y de la sociedad civil para compartir soluciones y establecer un listón más alto para el progreso. La edición de 2025, celebrada del 21 al 28 de septiembre, reunió a miles de participantes en más de 1000 eventos bajo el tema Power On.

La edición de este año dejó claro que, si bien la acción climática corporativa se está silenciando, no se está desacelerando. Las empresas siguen invirtiendo mucho en la descarbonización, la adaptación al clima y la resiliencia de la cadena de suministro, no por ostentación, sino porque la continuidad empresarial depende de ello.

Las empresas también están innovando con soluciones climáticas habilitadas por AI para acelerar la transición. La otra cara de esa innovación es el explosivo crecimiento de AI y la demanda de energía de los centros de datos que conlleva. Para abordar esto, se pidió a las empresas y los gobiernos que aceleraran los permisos, adoptaran estrategias audaces de adquisición de energías renovables e hicieran la transición a electricidad libre de carbono 24/7, teniendo en cuenta tanto la asequibilidad como las ventajas para la comunidad.

Este mensaje resuena fuertemente con nosotros en Fastly: construir una internet más sostenible incluye acelerar el despliegue de energía limpia. Hoy anunciamos el siguiente paso en nuestro camino hacia la sostenibilidad: un compromiso para cubrir el 100 % de la electricidad no renovable consumida en nuestra red global y oficinas con certificados de atributos ambientales (EAC) de alta calidad.

El compromiso de Fastly con el 100% de energía renovable

En Fastly, siempre hemos creído que una Internet mejor es también una más sostenible . Nuestra red ya es eficiente , pero sabemos que la eficiencia por sí sola no basta para satisfacer las demandas urgentes del cambio climático.

Por eso estamos orgullosos de anunciar un importante paso adelante en nuestro camino hacia la sostenibilidad: a partir de este año (2025), Fastly confirma a cubrir el 100 % de la electricidad no renovable consumida por nuestros equipos en nuestra red global de punto de presencia (PoPs) y en nuestras oficinas corporativas, con certificados de atributos medioambientales (EAC) de alta calidad, como los certificados de energía renovable (RECs). Para la pequeña cantidad de emisiones directas restantes, las compensaremos para garantizar que nuestra huella de carbono de Alcance 1 y 2 se aborde por completo.

Este compromiso es lo correcto desde una perspectiva medioambiental. También es un paso crucial para nuestros apreciados clientes. Al asegurar una cobertura 100% renovable para nuestro consumo directo de electricidad, ayudamos a nuestros clientes a alcanzar sus ambiciosos objetivos climáticos.

Para potenciar aún más a nuestros clientes para que cumplan con los crecientes requisitos regulatorios de divulgación de emisiones de la cadena de suministro, también hemos lanzado un nuevo panel de sostenibilidad , que proporciona datos confiables y detallados sobre el uso de electricidad, la cobertura renovable y las emisiones de carbono relacionadas con la electricidad generadas por el uso de la plataforma de borde de Fastly. Esto hace que sea más fácil que nunca para nuestros clientes no solo rastrear y divulgar su impacto medioambiental, sino también comprenderlo y optimizarlo realmente.

¿Por qué los certificados de atributos energéticos (EAC) ahora?

Los EAC ofrecen un enfoque reconocido a nivel mundial y basado en el mercado que nos permite lograr una cobertura 100 % renovable de forma rápida y fiable. Estos certificados son verificados y rastreados de forma independiente, asegurando que nuestro uso de electricidad esté completamente cubierto por fuentes renovables.

Esto es solo el comienzo

Si bien nuestro compromiso de abordar nuestras emisiones de Alcance 1 y 2 es un hito importante, queremos enfatizar que este es un punto de partida, no el objetivo final. Este año, por primera vez, Fastly ha realizado un inventario exhaustivo de gases de efecto invernadero y divulgaremos nuestras emisiones de Alcance 1, 2 y 3 a finales de este año. Como era de esperar, la mayoría de nuestras emisiones entran en el Alcance 3, que abarca nuestra cadena de valor en general. De ahora en adelante, nos dedicaremos a colaborar con nuestros proveedores y socios para reducir estos impactos de Alcance 3.

Hemos estado superando los límites para hacer que Internet sea más rápido, más seguro y más eficiente desde el primer día. Nuestro compromiso 100 % renovable es un testimonio de nuestra dedicación continua a la construcción de un futuro más sostenible para Internet y para todos los que dependen de él. Estamos entusiasmados con este paso y esperamos compartir más sobre nuestro progreso continuo en este crucial viaje.