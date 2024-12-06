¿Informática y mensajería en el edge? Presentamos Fanout

La tecnología avanza tan rápido como las expectativas de los usuarios, quienes exigen con mayor frecuencia experiencias online en vivo o en tiempo real (como los videojuegos online, compra y venta de acciones, redes sociales o aplicaciones de mensajería) adaptadas al instante a sus preferencias y necesidades.

La informática en el edge satisface esas exigencias al acercar la potencia de los datos y la informática al usuario final. Con Compute de Fastly, puedes crear aplicaciones a gran escala, distribuirlas de manera global y ejecutar código en el edge, pero la mensajería en el edge va un paso más allá, ya que sienta la base de las experiencias online en vivo.

¿Qué pasa cuando combinamos todas estas nuevas expectativas con las funcionalidades de la mensajería en el edge? Ya podemos anunciar que Fanout de Fastly se encuentra en disponibilidad limitada. Fanout es un bus de mensajería de tipo publicación/suscripción basado en la infraestructura de Fastly, que funciona en el entorno de la mensajería en el edge.

Gartner define así la mensajería en el edge:

«El objetivo de la mensajería en el edge es ofrecer una distribución fiable de eventos entre los dispositivos y los centros de datos en ambas direcciones. Se distribuye como un servicio localizado en el dominio de la aplicación, por lo que es de propiedad federada».

Por tanto, al añadir este tipo de funcionalidad a su edge, Fastly se convierte en una de las redes de distribución de datos en tiempo real más grandes del mundo.

¿Qué posibilidades te ofrece Fanout?

Fanout de Fastly es una solución versátil que puede resolver una gran cantidad de casos de uso. Si me paro a pensar en la distribución de eventos con baja latencia, se me ocurren los siguientes casos:

realizar el seguimiento en un mapa de la ubicación GPS del repartidor de una entrega;

jugar a videojuegos entre varios jugadores y en distintos dispositivos;

usar aplicaciones de chat individual o en grupo;

recibir novedades inmediatas sobre eventos deportivos;

trabajar de forma simultánea en el diseño de una interfaz con un compañero mediante Figma;

colaborar con compañeros en el mismo documento de Google Docs.

Estos no dejan de ser unos pocos ejemplos de todo lo que es capaz de hacer. Durante la fase beta de programación, varios clientes encontraron la solución a sus casos de uso en tiempo real al utilizar Fanout de Fastly. A continuación exponemos unos cuantos:

Internet de las cosas : sensores desplegados a nivel mundial que envían señales bidireccionales a los sensores de su red original cuando se encuentran alejados de ella.

Conectividad en el edge : mantenimiento de conexiones ininterrumpidas con los servidores en el edge para realizar comunicaciones bidireccionales.

Simplificación : reducción de la superficie del centro de datos al suprimir los servidores de WebSockets y eliminación de la necesidad de modificar el tamaño de los servidores para lidiar con picos de tráfico poco frecuentes.

Marcador de eventos en vivo: adición de un contador de espectadores a los eventos retransmitidos en vivo.

Está claro que Fanout puede ayudarte a satisfacer las necesidades de tu empresa de innumerables formas, tantas como los posibles caminos que puede tomar un usuario. Si tu aplicación ya usa un marco apto para Fanout, como django-eventstream , puedes habilitar Fanout sin tener que escribir código nuevo, y en caso de que ya estés usando Pushpin en tu servidor, puedes pasarte a Fanout sin cambiar el código. Si Fanout es algo nuevo para ti, puedes empezar con un SDK en el lenguaje de programación que prefieras, ya que contamos con SDK para JavaScript, Python, PHP, Ruby, Java, Go y .NET. Aquí encontrarás más información sobre los componentes de tipo publicación/suscripción de Fanout y su funcionamiento, además de un kit de iniciación.

El futuro de las empresas

La potencia combinada de la informática en el edge y la mensajería en el edge es el futuro de la distribución de datos en tiempo real, y la distribución de datos en tiempo real (así como las experiencias online en vivo) son el futuro de las empresas.

Gracias a Fastly, puedes ofrecer todas estas experiencias de manera rápida, segura y atractiva. Hay casos de uso para casi todos los sectores, así que Fanout es capaz de transformar tu negocio para que crees productos más atractivos para tus clientes.

¿Tienes ganas de probar Fanout? Actívalo en el servicio de Compute de Fastly que prefieras y empieza tu periodo de prueba de 30 días en la IU de Fastly.