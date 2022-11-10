Ashley Vassell es Product Manager de Fastly y trabaja en el equipo de Infrastructure Services. Su labor se centra en ampliar las funciones en tiempo real de la plataforma de edge cloud de Fastly y, en líneas generales, en mejorar el rendimiento y la fiabilidad. Además, dirige Blackly, uno de los diversos grupos de recursos para empleados que se han formado dentro de Fastly. Dedica su tiempo libre a disfrutar de los animales y de las pizzas.

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