Compatibilidad con WebSockets para todos los clientes de Fastly

Fastly anuncia la compatibilidad con WebSockets en el entorno informático y en el de distribución en disponibilidad general. Hace tiempo que nos lo estáis pidiendo, y estamos encantados de incorporar esta función a la red del borde más rápida del mundo. Dansons participó en el programa beta de WebSockets de Fastly y pudo observar que estas peticiones se ejecutaban «entre 5 y 7 veces más rápido que las peticiones HTTP habituales».

Resumen técnico

Los WebSockets son canales de comunicación bidireccionales entre un dispositivo cliente (por ejemplo, un navegador web) y un servidor, que permiten al servidor enviar mensajes al cliente en cualquier momento sin que este tenga que realizar una petición. Gracias a la compatibilidad con WebSockets en Fastly, los clientes pueden utilizar sus orígenes con WebSockets implementados en el mismo dominio que se utiliza para la distribución de contenidos.

A diferencia de las peticiones HTTP, que constituyen la mayor parte del tráfico web que maneja Fastly, las conexiones WebSockets son de larga duración y no tienen un ciclo de petición-respuesta. En lugar de eso, pueden transmitir datos en cualquier dirección y en cualquier momento, lo que no se ajusta al modelo de procesamiento normal de Fastly para el tráfico del edge. Sin embargo, cualquier conexión que comience como una conexión HTTP puede convertirse en una conexión WebSocket.

Tanto si se usa el entorno informático como el de distribución, existe la posibilidad de activar las conexiones WebSockets y seleccionar el backend. Puedes controlar las conexiones que se convierten en WebSockets y elegir un backend sobre la marcha mediante WASM o VCL. Encontrarás más información sobre cómo usar WebSockets </u> en nuestro reconocido Developer Hub </u>.

Empieza a usar Websockets

¿Te gustaría empezar a usar WebSockets? Coméntaselo a tu agente de ventas de Fastly o pulsa el botón «Contact Me» en el apartado de WebSockets de la configuración de tu servicio para que nos pongamos en contacto contigo.

El precio de WebSockets se basa en el ancho de banda y el tiempo de conexión. El uso del ancho de banda de WebSockets está incluido en el ancho de banda total de los servicios de Fastly. El tiempo de conexión se calcula como el número total de minutos que permanecen abiertas las conexiones durante el ciclo de facturación. Hay varios niveles de suscripción dependiendo del tiempo de conexión, y ofrecemos un nivel gratuito de hasta un millón de minutos de tiempo de conexión.