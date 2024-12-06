Visualiza los datos con más facilidad

Los desarrolladores son el futuro de las empresas

Aprende más
EmpresaEl equipo que está detrás de las mejores experiencias onlineMapa de la redUna nueva arquitectura para un internet modernoRelaciones con analistas del sectorDescubre lo que los analistas del sector opinan de FastlyNoticiasNoticias y anuncios recientesPlataformaLa plataforma que impulsa la calidad, la velocidad y la seguridad de las experiencias digitalesHistorias de clientesAsí es como se alcanza el éxito en internetEventosAsiste a eventos en el que participa FastlyVacantesÚnete al equipo que está mejorando internet

La plataforma de edge cloud de Fastly

Ver todos los productos
Distribución de contenidos (CDN)Ofrece experiencias rápidas y personalizadas en todo el mundoStreaming en directoOfrece experiencias de streaming en vivo sin interrupcionesStreaming de vídeo bajo demandaOfrece las mejores experiencias de vídeo bajo demandaMedia Shield Optimiza los despliegues de múltiples CDNOn-The-Fly PackagerEmpaquetado de vídeo dinámico y en tiempo realImage OptimizerProcesamiento rápido de imágenes en el bordeEquilibrador de cargaControl pormenorizado sobre las decisiones de enrutamientoCifrado TLSSimplifica la gestión de TLSOrigin Connect Disfruta de línea directa con FastlyDirecciones IPGestiona fácilmente las direcciones IPHTTP3 y QUICProtocolos modernosAPI de investigación de dominiosDescubrimiento instantáneo y preciso de nombres de dominioObject StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress fees
WAF de última generaciónSeguridad moderna para API y aplicaciones web en cualquier entornoBot ManagementDetección y mitigación de ataques de botsDDoS ProtectionMitigación automática de ataques disruptivos y distribuidosSeguridad de APIProtege los puntos de conexión de tus APIProtección en el lado del clienteDefiéndete ante ataques en el lado del clienteAI Bot ManagementEvita que los bots con IA rastreen el contenido de una web
Informática en el bordePasa tus aplicaciones al borde: nuestra plataforma instantánea te ayudará a crear experiencias increíbles para tus usuariosKey Value StoreUn almacén de clave-valor rápido a más no poder y tan fácil de usar como las herramientas de bases de datos que ya conocesWebSockets y Fanout Mensajería instantánea a escala mundial con personalización integral y configuración sencillaSDK para desarrolladoresPrograma los mismos servicios que usamos para crear productos de FastlyEnterprise sin servidoresLa plataforma sin servidores más potente, creada con normas abiertas e integrada con toda la gama de productos de FastlyIAAcelera tus cargas de trabajo de IA y mejora la eficiencia con el almacenamiento semántico en cachéObject StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress feesCaché programableObtén acceso programático completo a la misma caché legendaria que impulsa nuestra CDN.Servidor MCPControl por IA para tus servicios Fastly.
Registros en tiempo realEnvío y análisis de registros en tiempo realEdge ObserverDatos históricos y en tiempo real sobre el tráficoDomain InspectorEvaluación de datos a nivel de dominioOrigin InspectorDatos exhaustivos desde el origen hasta el edgeAlertasCrea notificaciones acerca de métricas de serviciosLog Explorer &amp; InsightsInteractúa con datos prácticos

Un servicio tan extraordinario como los resultados

Ver todos los servicios
Servicios profesionalesAsistencia experta para migrar u optimizar tu servicio de distribuciónServicios de entretenimiento en vivoExperiencias de streaming en vivo que se adaptan a tu públicoPlanes de soporteUna asistencia inmejorable de principio a finCDN gestionadaControl y flexibilidadManaged SecurityUna protección para aplicaciones web gestionada por expertosAtención al clienteEl soporte de Fastly te ayuda a crecer como nunca

Soluciones digitales innovadoras

Descubre todas nuestras soluciones
Streaming de contenido multimediaExperiencias de cine con el streaming en vivo y bajo demandaNuevos contenidos multimediaAlto rendimiento para los medios de comunicación del mañanaPrensa digitalContenidos en tiempo real y mejor experiencia para los lectoresRetail y comercio electrónicoExperiencias personalizadas al vuelo y a escalaServicios financierosSeguridad integrada para proteger los datos de los clientesTecnología puntaEscalabilidad instantánea al ritmo de tu crecimientoTurismo y hosteleríaExperiencias online personalizadas para tus huéspedes y viajerosFormación onlineExperiencias de aprendizaje seguras y a escalaVideojuegosImpulsa la próxima victoria de tus jugadores con descargas de juegos ultrarrápidas y segurasiGamingDistribuye experiencias de juego rápidas, seguras, ininterrumpidas y atractivas en el borde
Ahorro en infraestructuraHaz que tus gastos en la nube sean más bajos y predeciblesOptimización multinubeReduce la complejidad y unifica tus recursos en la nubeConfianza de los clientesMás información sobre las iniciativas de confianza de los clientes de FastlySoluciones de privacidadDescubre cómo puedes proteger los datos de tus usuariosPanel de sostenibilidadConsulta tu consumo de electricidad y tus emisiones de GEI en la plataforma de Fastly

Herramientas para desarrollar experiencias a lo grande

Prueba Fastly gratis
DesarrolladoresNo esperes más para crear algo increíbleFast ForwardA la vanguardia de la seguridad en internetHerramientas de desarrolloLas mejores herramientas para los mejores equiposSDK para desarrolladoresPrograma los mismos servicios que usamos para crear productos de FastlyComunidadInteractúa con desarrolladores de todo el mundoRegistrarseCrea una cuenta de desarrollo gratuita

Ayuda a hacer de internet un lugar más rápido, seguro y atractivo con Fastly

Por qué colaborar con FastlyAyuda a ofrecer experiencias rápidas, seguras y atractivasPartners de la nubeConoce las ventajas de combinar Fastly con tus servicios en la nubePartners de canalAmplía tu oferta y tus posibilidades con los productos de FastlyPartners de tecnología e integraciónDescubre nuestro ecosistema de partners
Accede al portal de partnersEncuentra todos los recursos para partners de Fastly en un único lugarConviértete en partnerImpulsa tu negocio distribuyendo o recomendando los productos de FastlyEncuentra un partnerTe ayudamos a encontrar el partner que necesitas

Obtén ayuda con Fastly

DocumentaciónSaca todo el partido a FastlyBiblioteca de recursosAccede a hojas de datos, informes y mucho másFastly AcademyAprendizaje práctico sobre los productos de FastlyCentro de aprendizajeConoce la tecnología que impulsa lo mejor de internetBlogNuestras reflexiones e ideas más recientesInvestigación de seguridadSeguridad reforzada por medio de la investigaciónPunto de vista de Fastly Explora conocimientos de los expertos y del sector
Centro de soporteEstamos a tu disposiciónContactoHabla con nosotros hoy mismo
Volver al blog

Síguenos y suscríbete

Visualiza los datos con más facilidad

Henry Zhang

Product Designer, Fastly

CulturaProducto

En Fastly, siempre procuramos hacer lo correcto. De ahí que, por ejemplo, queramos que visualices los datos con más facilidad. Por ello, presentamos la nueva paleta de colores, que viene incorporada en nuestro producto Edge Observer.

Hemos mejorado bastante la legibilidad de toda la aplicación gracias al modo oscuro o a la renovación del diseño del panel de control. Sin embargo, uno de los aspectos más complejos que nos faltaba por resolver era la accesibilidad visual y, en concreto, la visualización de los datos.

Por qué hemos actualizado nuestra paleta de colores

Revisar la paleta de colores tiene muchas ventajas, como por ejemplo:

  • Productos que cumplen las directrices Meeting Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) respecto al uso de colores.

  • Colores fáciles de distinguir entre sí.

  • Funciones de personalización ampliadas.

Se calcula que aproximadamente el 8 % de los hombres y el 0,5 % de las mujeres sufren algún tipo de deficiencia en la percepción del color (daltonismo). Sin embargo, si consigues colores más diferenciados para tus productos, notarán la diferencia hasta quienes sufren otro tipo de trastornos de la vista (p. ej., poca visión).

Entre las funciones esenciales de nuestra solución integrada de supervisión, están los colores. Gracias a estos, los gráficos con los que trabajamos diferencian con claridad los distintos tipos de datos. Además, permiten a los clientes entender el tráfico que circula por sus servicios y reaccionar ante los problemas. Por tanto, es vital que nuestros usuarios tengan la capacidad de diagnosticar con rapidez cualquier incidencia y saber dónde ocurre.

Imagen de nuestra página actual de estadísticas en tiempo real

Problemas con los colores en la visualización de los datos

Con este nuevo diseño, nuestro principal objetivo era mejorar la paleta de colores de visualización de los datos. Usar distintos colores en los gráficos para representar categorías diferentes de datos es una convención establecida. 

Sin embargo, cada vez hay más colores, con lo que hay más probabilidades de que distintos colores tengan aspectos parecidos o no se puedan distinguir. Algunos gráficos que utilizamos en Fastly son sencillos y representan un solo tipo de datos. Sin embargo, la mayoría utilizan varias categorías, que posiblemente les resulten difíciles de interpretar incluso a quienes no padecen trastornos de la vista.

Además, aunque las variedades más habituales de deficiencia en la visión del color afectan a la percepción de sombras de rojos y verdes, hay variedades que afectan a otros pares de colores y que incluso pueden llegar a inhibir la percepción de todos los colores.

Por todos estos factores, teníamos que asegurarnos de que nuestra disposición de colores predeterminada diferenciara bien cada uno de los colores.

Cómo lo logramos

Utilizamos un complemento de Figma llamado «Color Blind» que nos permitió hacer simulaciones de distintas deficiencias en la visión del color a partir de nuestra paleta de colores. Gracias a esa herramienta, descubrimos que, en varios casos en los que se utilizaban colores próximos, las personas con deficiencias en la visión del color los percibían de forma muy parecida.

Simulación de nuestra antigua paleta de 5 colores desde la perspectiva de 8 variedades de daltonismo

Los resultados de estos análisis eran claros: teníamos que cambiar nuestra selección de colores. A partir de ahí, la prioridad fue que los nuevos colores no variaran mucho con respecto a los de la marca Fastly. Así que nos pusimos manos a la obra con nuestro equipo de Brand. El objetivo: crear colores que no fueran muy distintos a los existentes y, al mismo tiempo, potenciar la accesibilidad. 

Simulación de nuestra nueva paleta de 12 colores desde la perspectiva de 8 variedades de daltonismo

Decidimos abandonar los bordes y los rellenos: tener niveles parecidos de saturación y brillo dificulta la diferenciación de colores. Además, limitar los colores de cada categoría reduce la carga que recibe nuestro sistema de diseño.

Mejoras en la personalización

Edge Observer permite a los usuarios crear gráficos y paneles personalizados con los que hacer un seguimiento de métricas esenciales. Al renovar la paleta de colores, las funciones de personalización de Edge Observer se complementan con más colores únicos. Es decir, los clientes tienen la capacidad de mostrar más tipos de datos en cualquier gráfico sin correr el riesgo de repetir colores.

El futuro de la accesibilidad y la visualización de datos en Fastly

Mejorar la accesibilidad en nuestros productos es un proceso que no tiene fin. Esa es la razón por la que nos centramos en crear experiencias que sean accesibles desde el minuto cero, en vez de tener que revisar la accesibilidad más adelante. Así que deseamos poder contaros pronto casos de uso que hayan permitido mejorar la experiencia de los usuarios con la pantalla o con el teclado.

Acceso a través de Edge Observer

Edge Observer, junto con sus funciones de personalización y la nueva paleta, está disponible ahora en beta. Ponte en contacto con tu CSE o con el administrador de tu cuenta para obtener más información.

Si quieres hacernos llegar tu opinión sobre la nueva gama de colores de visualización de los datos, escríbenos por correo electrónico a la dirección design@fastly.com.

¿Listo para empezar?

Ponte en contacto con nosotros
Habla con un experto