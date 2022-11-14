Dom Soegono, Henry Zhang

Hace más de un año, nos propusimos desarrollar una interfaz flexible y universal que centralizara la visibilidad y la información de tu cuenta y tus servicios de Fastly. Hoy nos alegramos de anunciar que esta nueva interfaz, a la que hemos llamado Edge Observer, ya está disponible en fase de beta pública para todas las cuentas y todos los clientes.