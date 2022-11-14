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Henry Zhang
Product Designer, Fastly
Henry es Product Designer en Fastly y se dedica principalmente a la observabilidad. Diseñar experiencias accesibles e interactivas para aplicaciones dirigidas a empresas y particulares es una de sus grandes pasiones. Como es muy sibarita y todo un aventurero, es fácil encontrárselo en la cafetería de moda o en plena montaña.
Obtén una mayor visibilidad con Edge Observer, ya en beta pública
Hace más de un año, nos propusimos desarrollar una interfaz flexible y universal que centralizara la visibilidad y la información de tu cuenta y tus servicios de Fastly. Hoy nos alegramos de anunciar que esta nueva interfaz, a la que hemos llamado Edge Observer, ya está disponible en fase de beta pública para todas las cuentas y todos los clientes.
Visualiza los datos con más facilidad
En Fastly, siempre procuramos hacer lo correcto. De ahí que, por ejemplo, queramos que visualices los datos con más facilidad. Por ello, presentamos la nueva paleta de colores, que viene incorporada en nuestro producto Edge Observer.