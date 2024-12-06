Depuración sencilla con la interfaz de usuario de Log Tailing de Compute, disponible en versión Beta

El registro en tiempo real de Fastly es la mejor solución de su clase para distribuir registros de empresa desde las aplicaciones del edge hasta los destinos de almacenamiento de registros definidos por el cliente. Sin embargo, no siempre conviene crear, configurar y adquirir servicios adicionales de gestión de registros de terceros para depurar rápidamente las aplicaciones en el edge mientras se desarrollan.

Para solucionar este problema, primero incorporamos la función Log Tailing en vivo a la CLI de Fastly , de modo que clientes y desarrolladores pudieran disponer de funciones de envío de registros en tiempo real y visibilidad en los servicios del entorno informático directamente desde sus entornos de desarrollo.

La CLI de Fastly es una herramienta excelente durante las tareas de desarrollo y depuración, cuando se suele trabajar con la base de código y la línea de comandos. Sin embargo, no siempre resulta tan útil para ver los paneles y las métricas de observabilidad en el navegador. Nuestra nueva interfaz de usuario de Log Tailing de Compute soluciona este problema.

Ahora, en la interfaz de usuario de Fastly, tienes acceso a los datos de registro en vivo y a los paneles y métricas del servicio más importantes. Además, los tienes muy a mano: a un solo clic de las métricas históricas y en tiempo real que ya conoces.

La interfaz de usuario de Log Tailing forma parte de Edge Observer (beta) , el nuevo punto de acceso para entender y gestionar el estado y el rendimiento de todos tus servicios de Fastly. Edge Observer te ofrece paneles personalizados, vistas históricas y en tiempo real, y comparaciones de métricas en paralelo para que puedas ver todos los servicios de Fastly en una sola herramienta de observabilidad.

Échale un vistazo:

Filtra entre registros «stdout» y «stderr».

Pausa o reanuda el envío de registros en vivo.

Visualiza los registros y las métricas en una misma interfaz.

¿Quieres probarlo?