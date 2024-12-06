Todo el mundo sabe que Google valora mejor los sitios orientados a la experiencia de usuario. De hecho, el tiempo de carga de una página y la disponibilidad de versiones para móviles de un sitio web son factores que se tienen en cuenta en los resultados que Google ofrece de las clasificaciones de las búsquedas .

El 28 de mayo, Google anunció un cambio en su algoritmo que pondrá en marcha un nuevo conjunto de métricas denominadas « Core Web Vitals ». Según Google, estas tres métricas son vitales para cualquier experiencia web porque controlan aspectos claves como la interactividad, la estabilidad visual y la carga (que pueden verse directamente afectadas por la configuración de tu CDN). Si mejoramos la experiencia de usuario, potenciamos la interacción de los usuarios, mejorando así internet para todo el mundo. Eso defiende Google, y es una opinión que sin duda apoyamos .

Para medir el valor de estas señales, Google recomienda a los sitios web que se centren en las siguientes métricas de página:

Carga: Largest Contentful Paint (LCP)

Interactividad: First Input Delay (FID)

Estabilidad visual: Cumulative Layout Shift (CLS)

Cumulative Layout Shift mide la estabilidad visual y cuantifica el volumen de cambios de diseño que se producen de forma inesperada en relación con contenido visible. Un cambio de diseño se produce cuando un elemento visible cambia de posición de un marco a otro. CLS no mide la velocidad; así que Google calcula una puntuación según las consecuencias y la distancia del cambio de diseño.

Por ejemplo, un usuario va a pulsar el botón de comprar en una tienda online y, sin advertencia previa, el botón se desplaza varios píxeles hacia abajo, con lo que el usuario acaba pulsando el botón de eliminar del carrito. ¡Menudo fallo! Una puntuación aceptable es toda aquella que sea inferior a 0,1.

First Input Delay mide la capacidad de respuesta y cuantifica la experiencia que los usuarios sienten al tratar de interactuar por primera vez con la página. La métrica notifica el tiempo transcurrido entre la primera interacción de un usuario con una página (seleccionar un enlace o pulsar un botón) y la respuesta que da el navegador a dicha interacción.

Por ejemplo, un usuario accede a tu sitio, y la página de inicio se empieza a cargar. ¿Cuánto tarda el botón «Registrarse» en estar operativo? Una medición aceptable es cualquier valor por debajo de 100 ms.

FID y CLS quizás se puedan afinar con ajustes en tu CDN, pero estos indicadores no son los que marcan la diferencia. El importante de verdad es el tercer indicador, Largest Contentful Paint, cuyos resultados pueden verse directamente afectados por la configuración de tu CDN y el diseño de API .

LCP mide el tiempo entre el inicio de la carga de la página y la representación en la ventanilla del elemento más grande. Los elementos que se miden suelen ser imágenes, vídeos y elementos de bloque que contienen nodos de texto.

Por ejemplo, ¿recuerdas algún vídeo pesado incluido en alguna sección destacada de tu sitio? Pues los usuarios siempre esperan que se cargue rápido. Una medición aceptable es cualquiera que sea inferior a 2,5 segundos.

Para optimizar LCP, podrías optar por centrarte en el tiempo hasta el primer byte (TTFB). Si almacenas en caché las respuestas de API y comprimes imágenes en el edge , es posible que mejores tu TTFB y, por tanto, tu LCP. Además, optimizar el diseño de API quizás te permita mejorar drásticamente la velocidad de carga de los contenidos dinámicos. Así, podrás ofrecer una experiencia de usuario más personalizada y más rápida.