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Cómo mejorar tu stack de WebSockets

John Agger

Principal Industry Marketing Manager para medios de comunicación y entretenimiento, Fastly

ComputeRed del bordeRendimiento

Si tienes un stack de WebSockets, ha llegado el momento de que te plantees dar el salto a una solución más fácil y de mejor calidad. Si no, puedes adoptar las comunicaciones en tiempo real con control de estado sin más gastos de la cuenta.

Internet cambió las comunicaciones para siempre. Antes tardábamos horas, días o semanas en hacer cosas que ahora nos llevan solo unos minutos. Cuando determinadas aplicaciones empezaron a ganar terreno en internet, surgió la necesidad de reducir la latencia. Y, allá por 2008, WebSockets facilitó la mensajería instantánea mediante una línea persistente entre dos o más partes que hacía posible la comunicación en tiempo real. 

Las limitaciones de WebSockets

La aplicación sin configuración previa sigue siendo limitada. Las soluciones de WebSockets actuales permiten enviar contenido en tiempo real, pero requieren la creación y el mantenimiento de un stack tecnológico independiente de la infraestructura de HTTP. Esto puede salir caro por muchos motivos. 

  1. Sin purga en tiempo real de por medio, se puede enviar información errónea mediante las comunicaciones en tiempo real, pero esta no puede revocarse ni retirarse con rapidez.

  2. Cuando unas cosas se envían de inmediato y otras no, la experiencia de uso puede ser poco uniforme o directamente negativa. Incluso alguien puede llegar a la conclusión de que algo no funciona como debería, con la frustración que ello conlleva.

  3. La necesidad de crear y mantener un stack tecnológico independiente, así como el aumento en la complejidad de la solución en su totalidad, pueden repercutir negativamente en la productividad de los equipos.

  4. Como WebSockets mantiene una conexión persistente entre el cliente y el servidor, un número elevado de conexiones simultáneas puede exigir demasiado a dicho servidor, y ahí es cuando el gasto en hardware se va de las manos.

Las comunicaciones en tiempo real requieren purga en tiempo real

Aunque las limitaciones de WebSockets que hemos mencionado son sencillas de entender, conviene profundizar un poco más en la importancia de la purga en tiempo real para las comunicaciones en tiempo real. 

Ahora que cada vez más empresas venden online, la competencia se ha puesto al rojo vivo, razón por la cual es clave proporcionar la mejor experiencia posible a los visitantes. Con la finalidad de ofrecer una respuesta de alto nivel, Fastly anunció hace poco la integración de Fanout y WebSockets en nuestra plataforma. La principal ventaja es que los datos en tiempo real se combinan con la capacidad característica de Fastly para invalidar y eliminar contenido caducado u obsoleto a escala mundial y de forma instantánea.

Las situaciones en las que un cliente añade un artículo al carrito y se entera de que no está disponible en el momento del pago son cosa del pasado. La purga inmediata de los datos obsoletos y la posibilidad de distribuir actualizaciones en tiempo real con la máxima eficiencia no solo ponen a tu alcance unas ventajas y unas funcionalidades que hasta ahora parecían imposibles, sino que además te permiten ahorrar tiempo, dinero y recursos. La comunicación en tiempo real y la capacidad para echar una mano a alguien interesado en un producto resultan fundamentales, pero recordemos que la visualización de información precisa en tiempo real, como los niveles de inventario, puede distinguirte de la competencia y ayudarte a proporcionar una experiencia de uso que se traduzca en una mayor fidelización, una menor pérdida de clientes y un volumen de ventas superior. 

Podría decirse que, en algunos casos, purgar datos antiguos resulta un tanto excesivo, pero para sacar todo el partido a las comunicaciones en tiempo real hay que poder usarlas en todas partes, incluso en lugares donde haga falta un control instantáneo y ágil después de la distribución.

Ventajas de las aplicaciones en tiempo real para distintos sectores 

Creemos que la combinación de WebSockets y Fanout puede ser muy beneficiosa para empresas de varios sectores. A continuación tienes algunos ejemplos de lo que las aplicaciones en tiempo real y la purga instantánea pueden hacer para ayudarte a ofrecer la mejor experiencia de uso y desmarcarte de la competencia.

Comercio electrónico: ajustes de precios en tiempo real en función de la demanda o la campaña en curso, visualización de inventario en tiempo real, envío de avisos a los clientes en cuanto un artículo está disponible, asistencia al momento por chat

  • Mantener el inventario al día reduce el riesgo de que los clientes se lleven un chasco al comprobar que un artículo del carrito se ha agotado.

  • La posibilidad de ayudar a un cliente cuando está listo para comprar contribuye a cerrar la venta.

Medios y entretenimiento: encuestas en tiempo real durante retransmisiones en directo, servicios de apuestas deportivas online, mensajería integrada en las aplicaciones para dar asistencia al momento

  • El interés de los espectadores aumenta cuando pueden acceder a servicios en tiempo real, como es el caso de las apuestas deportivas. 

  • El público disfruta de una experiencia sin interrupciones gracias a la asistencia instantánea.

Videojuegos: clasificaciones en tiempo real, integración de chats en salas, formación de equipos, estadísticas y resultados en directo

  • Los usuarios se meten de lleno en los juegos cuando disponen de estadísticas, puntuaciones y clasificaciones en tiempo real.

  • Existe la posibilidad de ofrecer comunicaciones y asistencia en tiempo real desde la misma aplicación.

Tecnología financiera: detección de fraudes en tiempo real, datos de mercado actualizados, notificaciones instantáneas de transacciones, alertas basadas en cambios en tiempo real 

  • Las confirmaciones instantáneas de las transacciones permiten ofrecer una experiencia superior.

  • El acceso a datos de mercado fiables y puestos al día ayuda a ganarse la confianza de los clientes.

Formación online: chat integrado en las aplicaciones, clasificaciones en tiempo real para pruebas y cuestionarios

  • Las puntuaciones y los resultados en tiempo real animan a seguir aprendiendo.

  • Los usuarios pueden recibir ayuda al momento antes de pasar al siguiente tema.

Turismo y hotelería: datos de inventario precisos y en tiempo real, precios siempre al día, asistencia por chat

  • La exactitud de la información relativa al inventario y las tarifas aporta una ventaja competitiva.

  • La asistencia en tiempo real puede disuadir a un posible cliente de irse a la competencia.

Funcionalidades en tiempo real para una experiencia online superior

Las funcionalidades en tiempo real facilitan el uso, aumentan los niveles de interacción y desempeñan un papel clave a la hora de ofrecer una atención al cliente impecable. Cuanto mayores son la inmediatez y la capacidad de respuesta, más fluida e interactiva es la experiencia de uso. Mensajería instantánea, actualizaciones al momento, datos de inventario dinámicos y mucho más: todas estas funcionalidades permiten mantener a los usuarios informados, captar su interés, hacer que se sientan conectados y transmitir profesionalidad. Además, son esenciales para que las interacciones se desarrollen en tiempo real en aplicaciones con espacios de trabajo colaborativos, videojuegos y eventos en directo, por mencionar solo algunos ejemplos.

Echa un vistazo al artículo Fanout de Fastly facilita las comunicaciones en tiempo real con control de estado en nuestro blog para obtener más información sobre el tándem que forman Fanout e Instant Purge y nuestro compromiso con la mensajería en tiempo real.

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