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Aumenta la accesibilidad de los servicios Managed Security Service

Cody Arnold

Director sénior de Servicios Profesionales Avanzados, Fastly

ProductoSeguridad

Fastly Managed Security Professional ya está disponible.

Como responsable del Customer Security Operations Center de Fastly, mi equipo y yo estamos en la primera línea todos los días, combatiendo ataques para clientes de todos los tamaños, en todos los sectores y en todas las regiones del mundo. Desde nuestro punto de vista, está claro que en el mundo actual, donde el conocimiento está libremente disponible, la infraestructura virtual puede implementarse en cualquier lugar y la IA reduce la barrera para los ataques, proteger aplicaciones y API se ha vuelto cada vez más complejo. 

Y esa complejidad sigue aumentando.

La necesidad de Managed Security Service es innegable para muchos: las amenazas aumentan tanto en sofisticación como en frecuencia, pero el 30 % de los profesionales de TI y ciberseguridad encuestados en 2024 dijeron que carecen de las habilidades para combatir los ataques modernos. Durante años, las marcas más prominentes del mundo han confiado en el Managed Security Service de Fastly para evitar aparecer en los titulares por las razones equivocadas. Aunque estamos orgullosos de ese trabajo, también reconocemos un desafío creciente: los Managed Security Service a menudo se consideran críticos, pero inalcanzables. Hoy presentamos un nuevo camino a seguir.

Presentamos Managed Security Professional

Estoy encantado de anunciar Fastly Managed Security Professional, una nueva oferta de productos específica diseñada para mitigar el riesgo de las amenazas modernas. Este servicio proporciona supervisión y mitigación expertas las 24/7/365 para tus aplicaciones y API más importantes para el negocio desde el CSOC de Fastly, utilizando todos tus productos de seguridad de Fastly. Con creación de informes trimestrales y un Contrato de Nivel de Servicio líder en la industria, puedes estar tranquilo sabiendo que estás cubierto donde más importa.

Aunque continuaremos ofreciendo nuestros otros servicios gestionados, Managed Security Professional representa un punto de entrada para las organizaciones que necesitan una detección y mitigación experta y continua para las aplicaciones críticas que impulsan su negocio.

Gráfico comparativo de planes de seguridad

Habiendo liderado o trabajado en varios SOC durante más de una década, entiendo los desafíos de las ajetreadas temporadas de vacaciones. Es difícil saber que tu equipo, ya de por sí sobrecargado, tendrá que enfrentarse a una avalancha de ataques en medio del tráfico legítimo, todo mientras intentan disfrutar de la temporada navideña con sus seres queridos. Reflexionando sobre mi carrera, tener un service como Managed Security, que garantiza el rendimiento y la disponibilidad de los sitios de producción críticos, habría reducido significativamente la fatiga de alertas. Esto nos habría permitido reasignar energía de responder a ataques activos hacia iniciativas de seguridad proactivas que a menudo quedaban sin abordar.

Al comenzar este nuevo viaje para hacer que los Managed Security Services sean más accesibles para todo el mundo, sería una omisión imperdonable no tomarme un momento para reconocer el arduo trabajo de mi equipo en el CSOC. Este increíble grupo de personas de todo el mundo está estableciendo un nuevo estándar para los MSSP con su experiencia, capacidad de respuesta y dedicación a nuestros clientes. No solo contribuyen a la puntuación de satisfacción del cliente del 98 % de Fastly y al 98 % de problemas solucionados a la primera, lo que demuestra su experiencia, sino que también han tomado nuestro SLA, líder del sector, y lo han superado 15 veces. Este nivel de respuesta de un humano real, especialmente tras los debates sobre la eficacia de los SOC de IA "full", es un recordatorio de que puedes tener tanto velocidad como eficacia sin la caja negra de la IA.

Tiempo de respuesta del SLA

No podría estar más orgulloso de este equipo y de la protección que brindan a nuestros clientes. Mientras te preparas para la temporada navideña y planificas tu próximo presupuesto, recuerda que servicios como Managed Security Professional son cada vez más accesibles y ofrecen una protección eficaz para tus propiedades digitales más importantes. Nuestro equipo ha estado combatiendo a los atacantes de las marcas más grandes del mundo, y estamos emocionados de proteger la tuya a continuación. Consulta la hoja de datos o contacta con nosotros para saber más sobre cómo Fastly puede ayudar a tu organización.

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