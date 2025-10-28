Cody Arnold es el Director Sénior de Servicios Profesionales Avanzados (Servicio de seguridad, Security Support, QUAC) en Fastly. Habiendo estado en la industria tecnológica durante más de una década, Cody ha desempeñado diversos roles de analista, ingeniería y liderazgo. Ha estado en roles de atención al cliente durante la mayor parte de su carrera y está muy enfocado en que los clientes de Fastly tengan una experiencia de clase mundial, ya sea durante un ataque o una simple petición de soporte. Cuando Cody no está apoyando a sus empleados y clientes de Fastly, lo encontrarás entrenando deportes juveniles, animando a los Atlanta Braves y trabajando en su granja.

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