Presentamos los nuevos paquetes de protección a tu medida para aplicaciones web y API

« El punto de inflexión de la seguridad en la web », el nuevo informe que publicamos este mes en colaboración con ESG Research, revela que las empresas invierten en una media de 11 herramientas de seguridad para aplicaciones web y API con un precio anual de 2,6 millones de dólares, con el objetivo de proteger sus activos de capa 7. Sin embargo, el 82 % de las empresas encuestadas afirmaron haber sufrido ataques efectivos el año anterior.

Si la seguridad también te da quebraderos de cabeza, que sepas que ocurre a menudo . Muchas organizaciones invierten en soluciones puntuales de varios proveedores que se centran en diferentes capacidades (DDoS, mitigación de bots, WAF, etc.), cada una con distintas interfaces que hay que conocer. Pese a la inversión, siguen sin tener una protección efectiva y apenas consiguen detener unos ataques que pueden poner en riesgo la seguridad de sus activos de la capa web. No es de extrañar, pues, que el 93 % de los encuestados aseguren que les interesa o tienen pensado adoptar un enfoque unificado en materia de herramientas de seguridad.

Presentamos los paquetes Fastly Secure. Estos dotan a tus aplicaciones web y API de medidas de seguridad exhaustivas que se adaptan al tamaño de tu empresa y a diversos tipos de presupuestos.

Cada paquete cuenta con nuestro galardonado WAF de última generación , que proporciona múltiples capas de protección con tal grado de efectividad que más del 90 % de nuestros clientes lo usa en modo de bloqueo total. También puedes proteger tus aplicaciones y API dondequiera que se encuentren con un par agente-módulo flexible, que facilita un despliegue rápido en cualquier entorno: local, en la nube o híbrido.

Los paquetes están escalonados para adaptarse a las necesidades específicas de organizaciones de todos los tamaños, desde pequeñas empresas hasta grandes compañías. Por ejemplo, a las organizaciones modestas con pocas aplicaciones en producción les convendrá nuestro paquete Essential, que cubre 25 peticiones por segundo (RPS), la medida de las peticiones web que nuestro WAF de última generación inspecciona por segundo para detectar y detener tráfico malicioso. Por su parte, las organizaciones de media o gran envergadura, con muchas aplicaciones y volúmenes más altos de tráfico, encontrarán lo que necesitan en los paquetes Professional o Premier, que ofrecen RPS personalizables y funcionalidades de protección avanzadas.