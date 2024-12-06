Fastly (Signal Sciences) recibe el reconocimiento «Customers’ Choice» por tercera vez

Cuando fundamos Signal Sciences en 2014, teníamos la ambición de modernizar la seguridad de las aplicaciones web y las API. Creamos nuestro producto con el objetivo de hacer visible, accesible y efectiva la seguridad para los equipos de desarrollo, operaciones y seguridad. Además, nos esforzamos por convertirnos en un partner de confianza para nuestros clientes.

Siete años después, estamos forjando un nuevo futuro dentro de Fastly . Procesamos 19 billones de peticiones web al mes* para importantes marcas de sectores tan variados como los servicios financieros, medios de comunicación, la sanidad y la industria. La base de nuestro éxito no es otra que el compromiso con los clientes.

Desde Fastly (Signal Sciences) estamos encantados de compartir el último reconocimiento a ese trabajo: el premio «Customers’ Choice» en la categoría de firewalls de aplicaciones web del informe Gartner Peer Insights «Voice of the Customer» de 2021. De hecho, tenemos una de las calificaciones globales más altas y somos el único proveedor que figura en la lista tres años seguidos. Los clientes dieron a nuestro WAF de última generación una media de 4,9 sobre 5 estrellas, y el 94 % dijo que recomendaría el WAF de Fastly (Signal Sciences) a otros clientes.

Más allá de los números, nos han deslumbrado algunos comentarios de los clientes:

«El WAF de Signal Sciences ha aportado una protección jamás vista a nuestras API y aplicaciones web. Procesamos más de 1500 millones de peticiones web cada mes, muchas de las cuales son de ataques o tráfico malicioso. Confiamos en Signal Sciences a la hora de aplicar métodos dinámicos e inteligentes para distinguir el tráfico legítimo del ruido. El WAF de Signal Sciences resulta fácil de desplegar y es intuitivo, efectivo y una de las principales tecnologías de seguridad que utilizamos». (Chief Information Security Officer)

«La rapidez de implementación y las posibilidades de uso son increíbles. Se trata de un producto excelente que sería de gran provecho para cualquier empresa con presencia online». (Senior Manager, Application Experience en el sector industrial)

«A nivel global, Signal Sciences ha dado el mejor rendimiento de todos los WAF que hemos probado. Significa un gran avance poder actualizar toda una flota en unos 30 segundos, así como controlar todos los aspectos mediante la automatización. Tampoco está nada mal que el motor de reglas sea muy flexible y ya ofrezca muchas prestaciones desde el principio». (Principal Engineer en el sector del retail)

Puedes leer más comentarios de clientes en Gartner Peer Insights o consultar el informe completo de Gartner Peer Insights «Voice of the Customer» de 2021 . Aparte de las opiniones positivas, también hemos prestado atención a las necesidades expresadas por los clientes en el último año, y estas son las más destacadas:

Es importante mencionar que este reconocimiento se basa en reseñas de «usuarios reales» que han adquirido, implementado y usado una solución WAF. Además, por segundo año consecutivo, hemos entrado en la categoría de «Visionarios» en el informe «Gartner Magic Quadrant for Web Application Firewalls», de octubre de 2020 .

Ya sea en reseñas de clientes o en evaluaciones de analistas, es un verdadero honor recibir estos comentarios que reafirman nuestro compromiso con la innovación y la satisfacción del cliente dentro del mercado de los WAF. También creemos que reflejan nuestro sentido de la responsabilidad a la hora de ofrecer seguridad y fiabilidad a escala sin sacrificar la velocidad. Nuestra intención es seguir escuchando opiniones y ofreciendo aquello que necesiten los clientes, así que no dejéis de enviar comentarios.

* A fecha del 11/11/19.



«Voice of the Customer»: Web Application Firewalls, Gartner Peer Insights, colaboradores del sector, 25 de marzo de 2021





Los reconocimientos «Customers’ Choice» de Gartner Peer Insights se basan en datos, calificaciones y opiniones subjetivos expresados en valoraciones y reseñas de usuarios finales concretos, todo ello procesado con una metodología documentada. No representan el punto de vista de Gartner ni de sus empresas vinculadas, ni constituyen un respaldo por parte de cualquiera de estos.

«Gartner Magic Quadrant for Web Application Firewalls», Jeremy D'Hoinne, Adam Hils, Rajpreet Kaur, John Watts, 19 de octubre de 2020

Gartner no respalda a los proveedores, productos o servicios descritos en sus estudios, ni recomienda a los usuarios que escojan a dichos proveedores únicamente en función de sus puntuaciones u otro criterio. Los estudios de Gartner reflejan el punto de vista de su propia división de estudios de mercado y no deben interpretarse como declaraciones de datos contrastados. Gartner rechaza toda garantía, expresa o implícita, con respecto a estos estudios, incluida cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado.