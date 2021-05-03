Siete formas de desplegar el WAF de última generación de Fastly en Kubernetes Brendon Macaraeg Los equipos de DevOps empiezan a usar nuevas herramientas y entornos como los contenedores de aplicaciones o Kubernetes —un sistema de orquestación de contenedores— para crear y lanzar aplicaciones de forma más rápida y eficiente. 18 de octubre de 2022

No te duermas en los laureles de la seguridad: muchas prácticas de DevOps ya vienen preparadas para luchar contra las amenazas Brendon Macaraeg Las empresas que implantan prácticas de DevOps tienden a sacrificar la seguridad por la velocidad, con lo que se ven expuestas a posibles amenazas. Sin embargo, muchas prácticas de DevOps ya vienen preparadas para incorporar medidas de seguridad. 04 de octubre de 2021

Cuatro consejos para integrar la seguridad en tus prácticas de DevOps Brendon Macaraeg Tu organización puede encontrarse obstáculos operativos y culturales que tendrá que superar a la hora de integrar la seguridad y DevOps. Estos consejos pueden ayudarte a garantizar una transición fluida hacia un DevOps más seguro. 13 de septiembre de 2021

WAF tradicionales frente a WAF de nueva generación: las diferencias importan Brendon Macaraeg Muchas empresas siguen confiando en firewalls de aplicaciones web tradicionales basados en reglas que pueden dificultar el ajuste de escala y, en algunos casos, causar más problemas de los que solucionan, debido, por ejemplo, a los falsos positivos. Es necesario adoptar un enfoque de nueva generación. En esta entrada, compararemos los WAF tradicionales con los de nueva generación para ver en qué se diferencian realmente. 07 de septiembre de 2021

Presentamos los nuevos paquetes de protección a tu medida para aplicaciones web y API Brendon Macaraeg Hoy presentamos los paquetes Fastly Secure, solución unificada de seguridad para aplicaciones web y API que se adapta al tamaño de tu organización y a diversos tipos de presupuestos. 27 de julio de 2021

Un nuevo estudio demuestra que las herramientas de seguridad han llegado a su punto de inflexión Brendon Macaraeg Hoy hemos publicado un nuevo informe en colaboración con Enterprise Strategy Group (ESG) Research que revela datos de gran interés sobre el estado de las herramientas de seguridad para aplicaciones web. 12 de julio de 2021

Cómo reconocer y neutralizar cuatro ataques de alto riesgo Brendon Macaraeg Tras años dedicados a la asistencia en la protección de empresas de varios sectores, ya sabemos reconocer cuatro tipos de ataque habituales. A continuación, te explicamos cómo funcionan y cómo se neutralizan. 25 de junio de 2021

Señales indicativas: cómo distinguir el tráfico de bots inocuos del de los nocivos Brendon Macaraeg Algunos bots son simples rastreadores de buscadores o supervisan el estado de un sitio web, pero otros merodean con la intención de efectuar apropiaciones de cuentas y poner API en peligro. En esta entrada, veremos cómo diferenciarlos para permitir los bots buenos y bloquear los maliciosos. 16 de junio de 2021

Respuestas a las preguntas más frecuentes sobre seguridad de Kubernetes Brendon Macaraeg A medida que Kubernetes se generaliza como solución para organizar contenedores, resulta lógico que vayan surgiendo cuestiones de seguridad. Estas son las respuestas a las preguntas que recibimos con más frecuencia acerca de Kubernetes. 24 de mayo de 2021

Más es menos: acabemos con la deuda técnica de herramientas de seguridad Brendon Macaraeg Desplegar más herramientas de seguridad para combatir cada amenaza nueva acaba por dispersar la protección e incrementar la deuda técnica. Las organizaciones necesitan una protección uniforme para sus aplicaciones y API, independientemente de dónde residan. 05 de mayo de 2021