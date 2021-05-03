Brendon Macaraeg
Senior Director of Product Marketing, Fastly
Brendon Macaraeg es Senior Director of Product Marketing en Fastly. Anteriormente, dirigía el equipo de marketing de Signal Sciences y, antes de eso, estuvo centrado en dar a conocer y lanzar al mercado la oferta de productos de seguridad de CrowdStrike y Symantec. Cuando no está en el trabajo, probablemente lo encuentres disfrutando de actividades al aire libre con su mujer y sus hijos.
-
Siete formas de desplegar el WAF de última generación de Fastly en Kubernetes
Los equipos de DevOps empiezan a usar nuevas herramientas y entornos como los contenedores de aplicaciones o Kubernetes —un sistema de orquestación de contenedores— para crear y lanzar aplicaciones de forma más rápida y eficiente.
-
No te duermas en los laureles de la seguridad: muchas prácticas de DevOps ya vienen preparadas para luchar contra las amenazas
Las empresas que implantan prácticas de DevOps tienden a sacrificar la seguridad por la velocidad, con lo que se ven expuestas a posibles amenazas. Sin embargo, muchas prácticas de DevOps ya vienen preparadas para incorporar medidas de seguridad.
-
Cuatro consejos para integrar la seguridad en tus prácticas de DevOps
Tu organización puede encontrarse obstáculos operativos y culturales que tendrá que superar a la hora de integrar la seguridad y DevOps. Estos consejos pueden ayudarte a garantizar una transición fluida hacia un DevOps más seguro.
-
WAF tradicionales frente a WAF de nueva generación: las diferencias importan
Muchas empresas siguen confiando en firewalls de aplicaciones web tradicionales basados en reglas que pueden dificultar el ajuste de escala y, en algunos casos, causar más problemas de los que solucionan, debido, por ejemplo, a los falsos positivos. Es necesario adoptar un enfoque de nueva generación. En esta entrada, compararemos los WAF tradicionales con los de nueva generación para ver en qué se diferencian realmente.
-
Presentamos los nuevos paquetes de protección a tu medida para aplicaciones web y API
Hoy presentamos los paquetes Fastly Secure, solución unificada de seguridad para aplicaciones web y API que se adapta al tamaño de tu organización y a diversos tipos de presupuestos.
-
Un nuevo estudio demuestra que las herramientas de seguridad han llegado a su punto de inflexión
Hoy hemos publicado un nuevo informe en colaboración con Enterprise Strategy Group (ESG) Research que revela datos de gran interés sobre el estado de las herramientas de seguridad para aplicaciones web.
-
Cómo reconocer y neutralizar cuatro ataques de alto riesgo
Tras años dedicados a la asistencia en la protección de empresas de varios sectores, ya sabemos reconocer cuatro tipos de ataque habituales. A continuación, te explicamos cómo funcionan y cómo se neutralizan.
-
Señales indicativas: cómo distinguir el tráfico de bots inocuos del de los nocivos
Algunos bots son simples rastreadores de buscadores o supervisan el estado de un sitio web, pero otros merodean con la intención de efectuar apropiaciones de cuentas y poner API en peligro. En esta entrada, veremos cómo diferenciarlos para permitir los bots buenos y bloquear los maliciosos.
-
Respuestas a las preguntas más frecuentes sobre seguridad de Kubernetes
A medida que Kubernetes se generaliza como solución para organizar contenedores, resulta lógico que vayan surgiendo cuestiones de seguridad. Estas son las respuestas a las preguntas que recibimos con más frecuencia acerca de Kubernetes.
-
Más es menos: acabemos con la deuda técnica de herramientas de seguridad
Desplegar más herramientas de seguridad para combatir cada amenaza nueva acaba por dispersar la protección e incrementar la deuda técnica. Las organizaciones necesitan una protección uniforme para sus aplicaciones y API, independientemente de dónde residan.
-
Los paneles de protección de API y contra ataques de ATO abordan un creciente problema de seguridad aportando más visibilidad
Los nuevos paneles del WAF de última generación de Fastly muestran la telemetría de seguridad a partir de más de 20 señales nuevas de posibles ataques avanzados, como los intentos de apropiación de cuentas, la validación de tarjetas de crédito y el restablecimiento de contraseñas.