Presentamos el estudio TEI de Forrester Consulting de 2023

Las empresas quieren ofrecer sus sitios web, aplicaciones y API a mayor velocidad y proximidad de los usuarios para que estos puedan disfrutar la mejor experiencia posible. Asimismo, las empresas buscan rentabilidad y herramientas que aumenten la productividad y las posibilidades de los desarrolladores.

Los servicios de red de Fastly incluyen una CDN moderna totalmente configurable que responde perfectamente a esta necesidad. En julio de 2023, Forrester Consulting llevó a cabo un estudio Total Economic Impact™ (TEI) encargado por Fastly para entender el retorno sobre la inversión (ROI) que pueden obtener las organizaciones al usar los servicios de Fastly. Forrester aglutinó las respuestas del personal entrevistado en una sola organización tipo.

La conclusión fue que estas empresas se ven obligadas a lidiar con un bajo rendimiento web, costes elevados de hardware y problemas técnicos, de seguridad y de conectividad. Todo ello, como era de esperar, afecta a la retención de clientes y a las tasas de conversión.

Al pasarse a Fastly, obtuvieron las siguientes ventajas:

aumento de la productividad y la eficiencia operativa;

crecimiento de los ingresos;

costes optimizados o reducidos;

mejora de la seguridad;

mejora de la experiencia del cliente.

Estas empresas observaron sendas mejoras en la escalabilidad y el rendimiento web y una reducción en el tiempo de purga y los costes, lo cual redundó en una mejor distribución de contenidos y mayores conversiones e ingresos brutos.

«Es fundamental [con Fastly] poder distribuir contenido más cerca del cliente, por muy lejos que esté tu infraestructura. Manejamos estadísticas que demuestran la relación casi directamente proporcional entre el rendimiento y la tasa de conversión». Director of Engineering en el turismo y la hotelería

Según el estudio, «las entrevistas representativas y los resultados de los análisis financieros arrojan que una organización tipo obtiene unos ingresos de 8,75 millones de dólares en tres años contra unos costes de 3,03 millones en el mismo periodo, lo cual representa un valor actual neto (VAN) de 5,72 millones de dólares y un retorno de la inversión del 189 %».

Hay otras ventajas, como el refuerzo de la seguridad, la reducción del tiempo de inactividad y del tráfico no autorizado y la mejora de la satisfacción entre los clientes y los trabajadores.

Descarga el estudio TEI para descubrir todas las ventajas que han sacado estas empresas al pasarse a Fastly.