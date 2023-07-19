Volver al blog
Leigh Clancy
Director de producto, Fastly
Leigh y su equipo se centran en las líneas de productos de servicios de red (distribución) y producto de observabilidad, y también prestan apoyo a los equipos de infraestructura, plataforma, servicios profesionales y experiencia de producto. Leigh lleva varias décadas en el sector tecnológico, desde empresas emergentes hasta compañías globales. Es una profesional del marketing de producto muy motivada, orientada a los datos y a los resultados, a la que le apasiona lanzar productos de Saas y campañas digitales que impulsan los ingresos, la adopción de soluciones y el conocimiento de marca. Cuando no trabaja, le gusta esquiar, jugar al golf y pasar tiempo con su perro Pi, su familia y sus amistades.
Cómo Fastly y Skyfire permiten un comercio agéntico de confianza en el edge
Descubre cómo Fastly y Skyfire ayudan a las empresas a verificar agentes de IA, habilitar pagos y aplicar acceso de confianza en el edge.
Las ventajas de una CDN moderna: cómo aumentar tus ingresos
Una CDN moderna mejora la disponibilidad, gestiona los picos de tráfico y distribuye contenidos. ¿El resultado? Una experiencia de uso superior, un mayor nivel de interacción y más ingresos para tu marca.
Presentamos el estudio TEI de Forrester Consulting de 2023
En julio de 2023, Forrester Consulting llevó a cabo un estudio Total Economic Impact™ (TEI) encargado por Fastly para entender el retorno sobre la inversión (ROI) que pueden obtener las organizaciones al usar los servicios de Fastly.