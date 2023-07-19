Leigh y su equipo se centran en las líneas de productos de servicios de red (distribución) y producto de observabilidad, y también prestan apoyo a los equipos de infraestructura, plataforma, servicios profesionales y experiencia de producto. Leigh lleva varias décadas en el sector tecnológico, desde empresas emergentes hasta compañías globales. Es una profesional del marketing de producto muy motivada, orientada a los datos y a los resultados, a la que le apasiona lanzar productos de Saas y campañas digitales que impulsan los ingresos, la adopción de soluciones y el conocimiento de marca. Cuando no trabaja, le gusta esquiar, jugar al golf y pasar tiempo con su perro Pi, su familia y sus amistades.

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