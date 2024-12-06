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Beta" Un nuevo entorno informático sin servidores

Tyler McMullen

Cofundador, Fastly

WebAssemblyCompute

Desde sus inicios, Fastly siempre ha tenido claro su objetivo: crear una plataforma que permita a los desarrolladores trasladar datos y aplicaciones al edge. La plataforma de edge cloud que creamos hace ya ocho años brinda a los clientes un nivel de control sin precedentes: pueden almacenar en caché contenidos activados por eventos, realizar actualizaciones instantáneas y transferir lógica a ubicaciones que estén lo más cerca posible de los usuarios finales. En consecuencia, los usuarios pueden diseñar sus propias soluciones (que, por cierto, son alucinantes) y compartir sus interesantes impresiones con nosotros. Diseñamos la plataforma teniendo en cuenta los factores que más preocupaban a los usuarios: la velocidad, la seguridad y la funcionalidad. Además, en el camino, hemos aprendido lo importante que es la versatilidad para los desarrolladores. Todos queremos escribir código en lenguajes que conozcamos y en entornos que nos resulten familiares combinando la flexibilidad de programar en el servidor y la comodidad de programar el navegador. Si, además, podemos disfrutar de ambas ventajas en el edge, mucho mejor.  

Eso es justo lo que ofrece la solución que presentamos: Compute@Edge en beta privada, la última generación de funciones de edge computing. Se trata de una forma potente, flexible y escalable de diseñar aplicaciones sin servidores en el borde de la red con un rendimiento y seguridad extraordinarios. 

¿Y eso por qué? Porque nuestro tiempo de arranque es 100 veces más rápido que el de otras soluciones de la competencia. Gracias a ello, tanto tus usuarios finales como tú podréis sacar el máximo partido de una enorme velocidad a escala y de un entorno con una seguridad sin precedentes. 

Despliega una lógica personalizada para solventar problemas complejos 

Compute@Edge aprovecha la tecnología de Lucet, compilador y motor de tiempo de ejecución de código abierto para WebAssembly, para ayudarte a reinterpretar todo lo que puedes lograr. Para empezar, hemos publicado funciones con las que diseñar aplicaciones complejas para ofrecer experiencias de uso e interacciones personalizadas. Destacan, por ejemplo, la compatibilidad con el lenguaje Rust (que es el más valorado, según la encuesta de 2019 realizada por StackOverflow), la captura simultánea y el procesamiento de cuerpos de respuestas. Además, las aplicaciones se ejecutan en cuestión de microsegundos en nuestra plataforma, que está repartida por todo el mundo, cuenta con 64 POP y tiene una capacidad de 52 Tbit/s (a fecha del 1 de agosto de 2019).

Gracias a Compute@Edge, diseñarás aplicaciones que den respuesta a algunos de los casos de uso más importantes. Podrás sacar partido de aspectos como los siguientes:

GraphQL, que aporta ventajas significativas al especificar con precisión qué datos se solicitan. Aunque la flexibilidad es una característica deseable, también es el motivo por el que resulta complicado almacenar respuestas en caché. Sin embargo, Compute@Edge ofrece GraphQL desde el borde de nuestra red, lo que permite personalizar aún más las experiencias de uso.

Las puertas de enlace de API, muros defensivos de las API web esenciales que aportan medidas de seguridad, aceleración y disponibilidad. Gracias a Compute@Edge, podrás desarrollar una lógica de protección de API propia y personalizada y aplicarla, por ejemplo, a ámbitos como la autenticación, el cifrado o el almacenamiento en caché, entre otros.

La manipulación de manifiestos, que permite distribuir contenido con un enfoque que prioriza el rendimiento, como cuando se realiza streaming en vivo a partir de varias CDN sin que tus usuarios de todo el mundo experimenten el más mínimo retraso.

Queremos conocer tus ideas, tus casos de uso y tu código

Para acceder a Compute@Edge, tendrás que solicitar la beta privada. Nos interesan las empresas que estén listas para migrar lógica al edge de Fastly y quieran empezar a experimentar sin riesgos con aplicaciones sin servidores. No obstante, aunque tu empresa no esté preparada aún para poner a prueba código activo, puedes apuntarte ya a la beta: accederás a noticias, demostraciones, estudios de mercado o debates con nuestro personal de ingeniería, y estarás al tanto de las últimas tendencias.

Si además tienes previsto estar en Nueva York y alrededores la semana que viene, te invitamos a la demo de Compute@Edge que presentaremos en directo en nuestra conferencia para clientes Altitude NYC. Nos encantaría que asistieras y que nos hicieras todas las preguntas que quieras sobre la edge computing. 

Estos son solo los primeros pasos de nuestro entorno informático sin servidores. Estamos deseando compartir contigo las novedades de las próximas versiones del producto y nuestra visión cara al futuro. No esperes más: solicita la beta ya.

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