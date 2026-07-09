Comment protéger votre serveur MCP avec Fastly

À mesure que les entreprises adoptent rapidement les agents d'IA et les flux de travail agentiques, les serveurs MCP (Model Context Protocol) deviennent une couche d'intégration fondamentale entre les modèles d'IA et les systèmes d'entreprise. S'ils accélèrent le développement et simplifient l'intégration des outils, ils introduisent également une nouvelle catégorie de défis en matière de sécurité. Contrairement au trafic API traditionnel, qui est généralement déterministe et restreint à un périmètre étroit, le trafic MCP permet une découverte dynamique des outils, des interactions guidées par le langage naturel et une orchestration entre différentes limites de confiance. Ces caractéristiques étendent la surface d'attaque et nécessitent des contrôles de sécurité qui s'étendent au-delà de la protection des API conventionnelle.

Lorsqu'un grand éditeur mondial a contacté Fastly pour obtenir de l'aide afin de sécuriser le cœur de réseau de ses serveurs MCP connectant ses agents d'IA avec des données financières et des outils en temps réel, notre équipe s'est mobilisée pour créer un prototype dont toute entreprise peut suivre l'architecture pour protéger le sien. Consultez le processus et les résultats obtenus et découvrez une référence pratique pour les entreprises qui s'efforcent de sécuriser leurs propres environnements MCP.

Prototype de protection Fastly MCP

Pour protéger son serveur MCP, le prototype Fastly devait respecter trois exigences clés :

Détecter et atténuer les vecteurs d'attaque spécifiques à l'IA : les attaques OWASP et spécifiques à l'IA ciblant le serveur MCP doivent être atténuées

Garantir des performances à l'échelle de la production : une latence inférieure à 100 ms est obligatoire et la solution doit prendre en charge un débit d'au moins 100 Mbit/s

Autoriser la complexité d'authentification : un mélange de modèles d'authentification basés sur les adresses IP, sur les jetons et mTLS doit être autorisé sans faux positifs

Pour répondre à ces exigences, le prototype a combiné la flexibilité et la personnalisation de plusieurs capacités Fastly existantes. Bien que nous ne rentrions pas dans les détails de leur mise en œuvre unique (mais que nous soyons ravis d'aider votre entreprise à reproduire ces résultats de sécurité en privé), chacune de ces solutions a fourni au client une couche de protection supplémentaire pour son serveur MCP.

Voici comment le prototype les a associés pour répondre aux exigences du client :

Le réseau mondial de Fastly offre bien plus qu'une capacité globale de plus de 578 To/s et des avantages en matière de performances, permettant aux client de mettre en œuvre une logique de trafic personnalisée dès son entrée dans le réseau. Cette flexibilité de configuration a permis de mettre en œuvre des règles comme prévu lorsque le trafic MCP a atteint notre réseau, bloquant automatiquement les types de contenu inattendus tels que le XML et restreignant les méthodes HTTP.

Fastly Bot Management offre une visibilité sur le trafic automatisé à destination du serveur MCP, ce qui permet de créer des règles pour bloquer les clients d'automatisation indésirables, les bots malveillants et, de manière générale, le trafic de bots malveillants.

Fastly Next-Gen WAF permet d'atténuer les attaques de l'OWASP et les attaques spécifiques aux LLM comme l'injection de prompts codés et les phrases de jailbreak. Le prototype tire parti de ses capacités de limitation du débit pour intégrer des politiques contre les adresses IP ou les clés d'API qui dépassent les normes attendues.

Fastly Media Shield fournit un point of presence (POP) Fastly désigné comme point d'ancrage pour tout le trafic des serveurs MCP avant qu'il n'atteigne finalement le serveur d'origine. Cela permet au prototype de réduire la charge sur le serveur d'origine tout en accélérant les connexions en réduisant le temps nécessaire pour les handshakes à allers-retours multiples coûteux.

Principaux résultats

Avec ces quatre solutions mises en œuvre et ajustées pour protéger le serveur MCP du client, l'équipe a mené un essai de 10 semaines pour observer les performances de la solution par rapport aux exigences du client et a constaté qu'elle les dépassait largement.

Exigence Métrique souhaitée Résultat Latence (moyenne) < 100 ms Moins de 50 ms Débit de chargement 100 Mb/s Atteint Taille maximale de la charge utile +200 Mo +500 Mo sans délai d'expiration Flexibilité d'authentification Acceptation de modèles basés sur l'IP, les jetons et mTLS Atteint

Fastly pour l'infrastructure d'IA

La plateforme de Fastly bénéficie d'un positionnement unique sur le chemin de la requête pour sécuriser et accélérer l'infrastructure des agents d'IA, car elle a été spécialement conçue pour la périphérie, où les performances et la sécurité doivent coexister.

Performances sans compromis : l'inspection n'ajoute qu'une latence négligeable. L'échelle mondiale et la résilience de Fastly garantissent des performances optimales aux agents d'IA

Sécurité programmable : les règles réseau et Next-Gen WAF peuvent être adaptées aux nouveaux schémas de trafic MCP et agentique

Visibilité en temps réel : les équipes de sécurité voient tout, en temps quasi réel, sans attendre les exportations de logs par lots

Atténuation des menaces native de l'IA : des politiques pour l'injection de prompts, l'utilisation abusive d'outils et l'énumération pilotée par des bots peuvent être facilement créées et associées à des protections clés en main contre les attaques de type OWASP