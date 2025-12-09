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Alec Olslund
Senior Growth Marketing Specialist
Alec ricopre il ruolo di Senior Growth Marketing Specialist presso Fastly. Con un background nell'analisi dei dati, è appassionato dell'utilizzo di informazioni basate sui dati per identificare tendenze interessanti nel mondo reale. Vive a San Francisco, in California.
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Il Black Friday è morto, lunga vita al Black Friday: approfondimenti sul traffico del Cyber 5
Il Black Friday non provoca più il picco di traffico di un tempo. I dati di Fastly mostrano che la domanda durante le festività ora si estende a tutto il mese di novembre. Ecco com'è stato realmente il Cyber 5 2025.