Joan Jenkins è Chief Marketing Officer di Fastly e vanta oltre due decenni di esperienza nell'accelerazione della crescita e nell'espansione della presenza sul mercato mentre le aziende raggiungono la scalabilità. Ha comprovata esperienza nell'uso dell'IA per realizzare un marketing moderno, rafforzare il posizionamento del prodotto e aumentare il valore per il cliente. Prima di Fastly, Joan è stata Chief Marketing Officer di Mindtickle, dove ha diretto la strategia di marketing, la generazione della domanda, il marchio, il marketing di prodotto e lo sviluppo delle vendite. Ha anche ricoperto ruoli di leadership nel marketing presso Informatica, Druva, Oracle e Cisco. Joan è stata riconosciuta come una delle Top 50 CMO da tenere d'occhio nel 2025 di Pavilion.

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