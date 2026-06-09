Bot Defense è il minimo indispensabile. Il traffico automatico richiede una strategia aziendale

Come ha recentemente condiviso nel suo approfondimento il mio collega Hossein Lotfi sui nostri ultimi dati di rete, le richieste di IA sulla nostra piattaforma sono cresciute a una velocità circa 6,5 × superiore rispetto al traffico umano. Con il traffico autonomo da macchina a macchina che ora si avvicina alla metà di tutte le richiesta su internet, le aziende si trovano ad affrontare uno scenario completamente nuovo.

Con la crescente importanza del traffico IA, le aziende devono decidere quali interazioni di IA creano valore, quali creano rischio e come agire su entrambe. Fermare i bot dannosi è ancora importante, ma non basta più. Senza una strategia chiara, gestire questo traffico di macchine rappresenta una sfida aziendale fondamentale. La maggior parte delle aziende non è in grado di distinguere in modo affidabile tra il traffico che dovrebbe essere bloccato e quello che aggiunge valore.

Il blocco è solo metà della strategia

La maggior parte delle aziende non è pronta per questo. Possono vedere un aumento del traffico automatizzato. Possono percepire la pressione su applicazioni, API e infrastruttura. Sanno che i sistemi di IA stanno accedendo ai loro contenuti, ma spesso non sanno quali siano, perché siano lì, cosa stiano facendo o se tale attività crei valore.

Bloccare ogni bot è la risposta? È una tentazione quando ci si trova di fronte a un'ondata di richieste sconosciute. Alcuni tipi di traffico automatizzato dovrebbero assolutamente essere bloccati: bot dannoso, attacchi di credential stuffing, scraping aggressivo, accaparramento dell’inventario, crawler che violano le policy e automazione abusiva creano un rischio reale.

Ma bloccare per impostazione predefinita non equivale ad avere una strategia completa. Trattare ogni richiesta automatizzata come lo stesso tipo di minaccia riduce ogni sfumatura a un'unica risposta. Può ridurre alcuni rischi, ma può anche bloccare futuri clienti, ridurre la distribuzione, peggiorare l'esperienza utente e impedirti di capire come i sistemi di IA interagiscono con le tue proprietà digitali.

Due aziende, due risposte diverse al traffico IA

Il dibattito sul traffico IA è spesso inquadrato come consentire o bloccare. Le decisioni che prendono le aziende possono avere un grande impatto sul business.

Prendi come esempi reali le due grandi aziende rappresentate nei grafici qui sotto: una ha registrato un picco nel traffico dei fetcher e ha adottato una policy per iniziare a bloccarli, molto probabilmente per mantenere l’autorità dei contenuti. Il secondo intenzionalmente non li ha bloccati e di conseguenza ha registrato un aumento del volume dei fetcher nel corso di più mesi.

Le aziende che semplicemente bloccano il traffico IA possono sentirsi più sicure nel breve termine. Ma potrebbero anche rendersi invisibili in questa nuova versione di internet. Quindi cosa dovresti fare?

È all'edge che si prendono le decisioni

Il traffico umano e quello delle macchine ora condividono la stessa infrastruttura, ma si comportano in modo completamente diverso. Sebbene l’edge fosse già il livello decisionale in tempo reale per le aziende digitali di primo livello, questo cambiamento accelera questa realtà per tutti gli altri. Poiché si trova sul percorso di ogni richiesta, è all’edge che devi ispezionare il traffico, applicare le policy, proteggere le applicazioni, accelerare la distribuzione, gestire l’accesso all’origine e agire prima che le richieste creino costi, rischi o latenza.

Per farlo funzionare, serve chiarezza. Devi vedere quali sistemi di IA accedono alle tue proprietà digitali, comprenderne i modelli di comportamento e separare l'automazione utile da quella indesiderata. Con una strategia solida, non devi far entrare ogni macchina o tenere fuori ogni macchina. L'obiettivo è rispondere a ogni richiesta in base al suo intento esatto e al suo impatto.

Creazione di una strategia per il traffico automatico

Ogni azienda ha bisogno di una strategia basata sui propri obiettivi e sulle proprie priorità. Ciò che funziona per una piattaforma di viaggi potrebbe non funzionare per un editore. Le aziende che si adattano con maggiore successo si concentrano su tre aree chiave: visibilità, contesto e precisione.

Ottieni visibilità su quali macchine interagiscono esattamente con i tuoi siti, applicazioni, API e contenuti.

Costruisci il contesto su ciò a cui questi sistemi accedono, con quale frequenza ritornano, se rispettano le policy e se creano valore aziendale.

Applica precisione nel modo in cui rispondi. A seconda dell’intento della macchina, potresti scegliere di accelerarla, metterla alla prova, effettuare il reindirizzamento altrove o persino riscrivere la risposta on the fly per fornire a quel bot dati personalizzati.

Aiutiamo i nostri clienti a eseguire quella strategia di traffico automatico ai bordi della rete. Nel percorso di ogni richiesta, Fastly offre la visibilità, il contesto e la precisione necessari per bilanciare prestazioni , sicurezza , gestione dei bot e l’accesso all’origine con intelligence in tempo reale . Aiutiamo le organizzazioni a distinguere l'automazione vantaggiosa dalle attività indesiderate.

Internet non è più solo per gli esseri umani. Alcuni tipi di traffico automatico creano rischi e altri creano valore. Il futuro appartiene a coloro che sanno vedere la differenza e agire di conseguenza.

Dichiarazioni previsionali

Questi articoli contengono dichiarazioni “previsionali” basate sulle convinzioni, sulle supposizioni e sulle informazioni attualmente a disposizione di Fastly alla data di questi articoli. Le dichiarazioni previsionali possono comportare rischi noti e ignoti, incertezze e altri fattori che potrebbero far sì che i suoi risultati, le prestazioni o i traguardi effettivi differiscano in modo significativo da quelli espressi o impliciti nelle dichiarazioni previsionali. Tali dichiarazioni includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle relative alle aspettative riguardanti la crescita futura, la velocità e la composizione dell’IA e del traffico automatizzato; i tassi di adozione e la scalabilità dei carichi di lavoro agentici e degli assistenti IA; i modelli comportamentali dei crawler e dei fetcher IA; gli impatti delle richieste automatizzate sull’infrastruttura web; e le prestazioni, le capacità e le aspettative riguardanti la customer experience dei clienti con i prodotti e i servizi di Fastly, inclusa la gestione dei bot di Fastly. Salvo quanto previsto dalla legge, Fastly non si assume alcun obbligo di aggiornare pubblicamente queste dichiarazioni previsionali, né di aggiornare le ragioni per cui i risultati effettivi potrebbero differire sostanzialmente da quelli previsti nelle dichiarazioni previsionali, anche se in futuro dovessero essere disponibili nuove informazioni. I fattori importanti che potrebbero causare differenze sostanziali nei nostri risultati effettivi sono descritti di volta in volta nei documenti che Fastly deposita presso la Securities and Exchange Commission (“SEC”), incluso il nostro Rapporto annuale sul Modulo 10-K per l’esercizio fiscale conclusosi il 31 dicembre 2025 e i nostri Rapporti trimestrali sul Modulo 10-Q. Le copie dei rapporti depositati presso la SEC sono pubblicate sul sito web di Fastly e sono disponibili gratuitamente presso Fastly.