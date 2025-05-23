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Kay Sawada
Senior Enterprise Serverless Architect, Fastly
Kay è entrata in Fastly nel 2023 come Serverless Architect, supportando i clienti della regione APAC con i loro progetti serverless ai bordi della rete. Il suo lavoro è incentrato sulle sfide ingegneristiche legate alla creazione e alla distribuzione di applicazioni serverless ai bordi della rete. Kay ama esaminare gli aspetti pratici dell'edge computing e delle sue applicazioni.
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