Kay è entrata in Fastly nel 2023 come Serverless Architect, supportando i clienti della regione APAC con i loro progetti serverless ai bordi della rete. Il suo lavoro è incentrato sulle sfide ingegneristiche legate alla creazione e alla distribuzione di applicazioni serverless ai bordi della rete. Kay ama esaminare gli aspetti pratici dell'edge computing e delle sue applicazioni.

Show bio