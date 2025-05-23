Costruire un server MCP davvero sicuro con Fastly Compute

A partire dal 4 agosto 2025, il server Fastly MCP ufficiale è stato rilasciato. Leggi l'annuncio e passa dal forum per farci sapere cosa stai creando.

Tutti sappiamo che ormai gli LLM possono fare cose straordinarie, ma distribuirli nel mondo reale può significare imbattersi in problemi reali. Ad esempio, l'MCP (Model Context Protocol) sta giustamente attirando molta attenzione in questo momento per gli scenari incredibilmente creativi che può abilitare. Ma le vulnerabilità di sicurezza che può esporre l'MCP dovrebbero essere un vero incubo per qualsiasi organizzazione, per non parlare di altre importanti preoccupazioni come la scalabilità o la gestione di un endpoint MCP nel tempo. Ma ehi, buone notizie: sicurezza, scalabilità, resilienza e gestibilità sono proprio ciò di cui si occupa Fastly! Quindi ti mostreremo come utilizzare Fastly Compute per realizzare un MCP server pronto per il mondo reale: sicuro, scalabile e affidabile.

Cos'è MCP?

Il Model Context Protocol (MCP) è un protocollo aperto progettato per standardizzare il modo in cui le applicazioni forniscono contesto essenziale ai modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM). MCP funge da interfaccia universale, consentendo alle applicazioni di IA di connettersi in modo fluido a diverse fonti di dati.

MCP offre inoltre la flessibilità di passare da un provider di LLM all'altro e dà la priorità alla sicurezza dei dati all'interno dell'infrastruttura dell'utente impiegando un'architettura client-server in cui le applicazioni (MCP Host) si collegano alle fonti di dati (Origini dati locali e Servizi remoti) tramite server e client MCP leggeri. Questo approccio unificato offre integrazioni predefinite, consentendo agli sviluppatori di sfruttare rapidamente varie fonti di dati.

Vedremo come costruire un server MCP utilizzando Fastly Compute, ma se ti interessa accedere all'API della piattaforma Fastly tramite MCP, il pacchetto fastly-mcp-server può essere d'aiuto, e ne parleremo ancora in futuro."

Perché la piattaforma di Fastly fa funzionare meglio MCP

In qualità di architetto enterprise serverless, mi trovo spesso a consigliare i clienti sul miglior approccio per i loro carichi di lavoro, in particolare se possano trarre beneficio dall'edge computing. Ci sono diversi fattori che prendo in considerazione, come il livello atteso di concorrenza e i potenziali picchi nel carico di lavoro, oltre alla necessità di una bassa latenza nelle applicazioni rivolte agli utenti. E, come avrai intuito, MCP, che approfondiremo in questo articolo, è un ottimo esempio di carico di lavoro che trae un beneficio significativo dal design unico della piattaforma di Fastly e da Fastly Compute. Di seguito è riportata una dimostrazione dell'MCP Client in azione.

Noterai che l'agente LLM sta eseguendo più chiamate simultanee agli strumenti MCP, come "GetHistoricalStats" e "GetServiceDetail." Se fossi responsabile della gestione di questo server MCP, quanto carico stimeresti e come predisporresti l'infrastruttura del server? Per un ambiente relativamente nuovo come MCP, disporre di un'infrastruttura imponente e complessa non è l'ideale. Sebbene il serverless sia comodo per iniziare in piccolo, vorrai naturalmente evitare problemi comuni come gli avvii a freddo (senza troppe complicazioni, ovviamente). Data la possibilità di picchi, in cui più utenti potrebbero chiamare simultaneamente gli strumenti MCP, è fondamentale scegliere un ambiente scalabile. Inoltre, poiché la comunicazione avviene spesso tramite chat, è fondamentale mantenere la latenza di risposta il più bassa possibile.

Un notevole vantaggio dell'utilizzo di Fastly Compute per casi come questo è che il suo runtime basato su WebAssembly sfrutta la tecnologia di sandbox di isolamento , consentendo un'esecuzione più sicura del codice sia a livello locale che remoto. Questo significa che il tuo server MCP è più sicuro quando viene eseguito su Fastly. Come abbiamo visto, la struttura di Fastly Compute risolve molte delle debolezze architetturali intrinseche di MCP. Nelle sezioni seguenti, ti spiegherò il processo specifico per distribuire un server MCP remoto utilizzando questa piattaforma.

Come costruire un server MCP remoto con Fastly Compute

Inizieremo distribuendo un endpoint HTTP Streamable che non include endpoint SSE legacy. Questo può essere facilmente realizzato seguendo i passaggi qui di seguito. Tieni presente che devi sostituire il token API in due punti all'interno del file main.go prima di pubblicare. (Per informazioni su come ottenere il token API, fai riferimento a questo documento di guida .)

Copied! $ git clone https://gist.github.com/d829a6a58ce359b1aa99ecae12ba79f1.git fastly-compute-mcp-server $ cd fastly-compute-mcp-server $ vi main.go # Replace __PUT_YOUR_FASTLY_API_TOKEN__ with your own TOKEN $ fastly compute publish ... ✓ Activating service (version 1) Manage this service at: https://manage.fastly.com/configure/services/mMnYw4qeGq81xga89Mq8O0 View this service at: https://highly-proper-orange.edgecompute.app

Durante il processo di pubblicazione, ti verranno poste diverse domande. Rispondi "sì" a qualsiasi richiesta s/n e, per tutti gli altri elementi, puoi semplicemente premere il tasto "Invio" per accettare i valori predefiniti (vuoti). Dopo breve tempo, vedrai un messaggio che indica che il tuo servizio è ora disponibile, come mostrato sopra.

Successivamente, usiamo il comando npx per avviare lo strumento di verifica dell'ispettore MCP e verificare se il nostro server distribuito funziona correttamente. Una volta completato con successo il comando npx @modelcontextprotocol/inspector , accedi a http://127.0.0.1:6274 per aprire l'interfaccia di test ufficiale. Dalla barra laterale sinistra, seleziona "streamable http" come tipo di connessione e inserisci l'indirizzo del servizio ( https://*.edgecompute.app ) mostrato come risultato del comando di pubblicazione.

Quando vedi "Connesso" sotto il pulsante Connetti nella barra laterale sinistra, significa che la connessione è riuscita. Nel pannello di controllo a destra, fai clic sulla scheda Strumenti e prova azioni come Elenca strumenti per testare la funzionalità. Questo significa che hai fatto funzionare con successo un server MCP remoto che comunica utilizzando Streamable-HTTP non SSE.

Aggiunta del supporto per i client legacy con SSE

Al momento della redazione di questo articolo, nel maggio 2025, molti client MCP non supportano ancora Streamable HTTP e alcuni server remoti offrono solo il trasporto SSE. Per garantire la retrocompatibilità con questi client, faremo un ulteriore passo avanti con il server MCP che abbiamo creato, aggiungendo il supporto SSE. (Nota: in questo esempio utilizzeremo Fanout per stabilire connessioni SSE. Si tratta di un servizio di messaggistica push Fastly che richiede una registrazione dedicata. )

Per prima cosa, crea un nuovo servizio seguendo gli stessi passaggi di prima. Tuttavia, questa volta durante la pubblicazione, crea due backend nella fase seguente della schermata. Per il primo backend, specifica l'indirizzo di *.edgecompute.app nel campo Dominio e denominalo " self ." Per il secondo backend, registra api.fastly.com con il nome " fastly " come mostrato di seguito.

Copied! ✓ Creating service Domain: [put-your-favorite-name-here.edgecompute.app] Backend (hostname or IP address, or leave blank to stop adding backends): put-your-favorite-name-here.edgecompute.app Backend port number: [443] Backend name: [backend_1] self Backend (hostname or IP address, or leave blank to stop adding backends): api.fastly.com Backend port number: [443] Backend name: [backend_2] fastly

Una volta completata la pubblicazione con successo, esegui il comando mostrato di seguito come passaggio aggiuntivo per abilitare Fanout. Quando vedi la notifica SUCCESS, la tua configurazione è pronta all'uso.

Copied! $ fastly products --enable=fanout SUCCESS: Successfully enabled product 'fanout'

Infine, configura il tuo client MCP (come Claude Desktop o Cursor ) per verificarne la funzionalità. Per i client che supportano nativamente SSE, le difficoltà sono minime: basta seguire le istruzioni di configurazione dell'app. In questo caso, imposteremo LibreChat, un client MCP che supporta solo STDIO, come esempio. (Quello seguente è un esempio di configurazione YAML per LibreChat, ma il metodo di esecuzione del comando npx è coerente per qualsiasi client. Non dimenticare di utilizzare l'URL del servizio edgecompute.app quando configuri il comando "mcp-remote").

Copied! mcpServers: fastly-mcp-server: command: npx args: - -y - "mcp-remote" - https://highly-adequate-adder.edgecompute.app/sse - --transport - sse-only

A partire da maggio 2025, il pacchetto mcp-remote utilizza di default connessioni Streamable-HTTP a meno che non utilizzi l'opzione --transport sse-only . Per garantire una connessione tramite SSE, devi includere questa opzione.

Quando avvii LibreChat con questa configurazione, vedrai una schermata come quella qui sotto. Questo completa la configurazione.

Questo esempio mostra uno strumento MCP che esegue il download del VCL da un servizio VCL di Fastly, ma puoi facilmente estenderlo con funzionalità aggiuntive. È importante notare che le specifiche di Fanout limitano la dimensione dei messaggi a circa 64KB . Quindi, quando supporti l'SSE legacy, assicurati che i messaggi di risultato delle chiamate agli strumenti MCP non diventino troppo grandi.

Conclusione: e adesso?

In questo articolo, abbiamo illustrato come l’ambiente di sviluppo flessibile ed efficiente di Fastly Compute semplifica il processo di configurazione rapida di un server MCP ad alte prestazioni. Come prossimo passo, intendo esplorare la creazione di un server più avanzato basato sulle specifiche OAuth. Rimanete sintonizzati!