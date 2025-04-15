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Tracy Hinds
Responsabile del Programma Fast Forward
Tracy Hinds guida il lavoro open presso Fastly. È anche presidente dell'Open Source Initiative (OSI) e più recentemente ha lavorato come consulente in strategia open source e nella salute delle fondazioni OSS no profit. È inoltre riconosciuta come community builder nell'open source, contributor e sostenitrice, con un percorso che include la fondazione di una startup, oltre a esperienze in Samsung NEXT e nel progetto Node.js/OpenJS Foundation, IBM Watson e Airship. È fondatrice e presidente di GatherScript, un'associazione no profit che si occupa di eventi inclusivi sulle tecnologie web. Pur avendo ricoperto molti ruoli, il filo conduttore più profondo è la sua determinazione a far lavorare le persone dell'open source "puntando sulla collaborazione e non sul conflitto".
Fastly aderisce alla Agentic AI Foundation per contribuire a definire l'interoperabilità dell'IA all'edge
Fastly aderisce alla Agentic AI Foundation per contribuire allo sviluppo di standard aperti per l'interoperabilità dell'IA all'edge. Ottieni un'esecuzione sicura con latenza inferiore al millisecondo per attività autonome con il nostro Server MCP.
Take Back Control: Make AI Bots Play by Your Rules
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