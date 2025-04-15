Tracy Hinds guida il lavoro open presso Fastly. È anche presidente dell'Open Source Initiative (OSI) e più recentemente ha lavorato come consulente in strategia open source e nella salute delle fondazioni OSS no profit. È inoltre riconosciuta come community builder nell'open source, contributor e sostenitrice, con un percorso che include la fondazione di una startup, oltre a esperienze in Samsung NEXT e nel progetto Node.js/OpenJS Foundation, IBM Watson e Airship. È fondatrice e presidente di GatherScript, un'associazione no profit che si occupa di eventi inclusivi sulle tecnologie web. Pur avendo ricoperto molti ruoli, il filo conduttore più profondo è la sua determinazione a far lavorare le persone dell'open source "puntando sulla collaborazione e non sul conflitto".

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