Fastly aderisce alla Agentic AI Foundation per contribuire a definire l'interoperabilità dell'IA all'edge

Fastly è in prima linea nell'aiutare le imprese ad adattarsi alle esigenze operative dell'IA, offrendo un'infrastruttura fondamentale per affrontare in modo efficace le sfide di prestazioni e sicurezza. Fastly consegna un milione di richieste al secondo * per conto dei progetti open source che supportiamo.

Poiché la nostra piattaforma edge svolge un ruolo centrale nella distribuzione e nella protezione di questi carichi di lavoro, abbiamo una visibilità diretta sulle principali sfide tecniche dell'Agentic Web. Per affrontare questi ostacoli, Fastly è entrata a far parte della Agentic AI Foundation (AAIF) per garantire che i protocolli che regolano le interazioni agentiche siano costruiti in base alla scala e alla velocità degli ambienti di produzione reali.

Il nostro principale focus tecnico è rivolto all'MCP e all'esecuzione sicura dei compiti secondari degli agenti. Avendo già rilasciato un server Fastly MCP per collegare gli LLM ai nostri strumenti edge, ci impegniamo ulteriormente a contribuire all'evoluzione del protocollo al fine di garantirne l'ottimizzazione per operazioni edge ad alta frequenza e a bassa latenza. Supportiamo quotidianamente i nostri clienti nell'uso ottimale di MCP e siamo lieti di rappresentare i loro interessi, così come quelli della più ampia comunità dell'Agentic Web, grazie a questa adesione.

L'integrazione di agenti autonomi nell'ambiente di produzione consente di passare dai flussi di lavoro manuali all'esecuzione assistita da macchine, senza compromettere la sicurezza o le prestazioni. La nostra partecipazione all'Agentic AI Foundation è focalizzata nel garantire che le tue architetture agentiche possano beneficiare di esecuzioni sub-millisecondo e della sovranità dei dati necessari per distribuzioni di livello enterprise.

Questo impegno è un'estensione naturale del nostro programma Fast Forward , attraverso il quale forniamo infrastruttura e supporto in-kind ai progetti open source critici che alimentano il web. Riducendo la latenza di pensiero di ogni azione agentica, dall'invalidazione automatica della cache alle regolazioni dinamiche del WAF, stiamo costruendo la base standardizzata e ad alte prestazioni di cui hai bisogno per scalare in sicurezza le operazioni basate sull'IA.

Sviluppa oggi utilizzando il server MCP di Fastly e facci sapere di cosa hai bisogno dai prossimi sviluppi per contribuire a definire standard che funzionino davvero in produzione. Se stai cercando di capire come ottimizzare la tua infrastruttura per il passaggio agli agenti, contattaci per assicurarti di ottenere il massimo dai vantaggi in termini di prestazioni e sicurezza dell'edge.

*In base a dati annualizzati dal 20/10/24 al 17/01/25