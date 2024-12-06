Siamo entusiasti della pubblicazione dei risultati di "Guerre tra bot: l'impatto dei bot dannosi sulle aziende". Abbiamo intervistato** 500 responsabili IT e della sicurezza negli Stati Uniti e nel Regno Unito per capire la loro esperienza con i bot dannosi, comprese le tipologie di attacchi e la loro frequenza, nonché l’impatto sulle aziende. Riteniamo che, analizzando il panorama dei bot dannosi, le organizzazioni possano prepararsi e implementare strategie efficaci per proteggere i propri asset digitali.



Diamo uno sguardo più da vicino ai principali risultati del sondaggio:

Il 76% delle organizzazioni intervistate ha subito un attacco bot nell'ultimo anno, mentre il 43% ha subito vari attacchi bot.

Il costo medio di un attacco bot significativo è di 2,9 milioni di dollari.

Il 59% delle organizzazioni ha segnalato un aumento degli attacchi bot nell'ultimo anno.

I bot per la distribuzione di malware sono stati la minaccia più segnalata, e hanno colpito il 49% delle organizzazioni.

Il 45% degli intervistati ritiene che l'IA aumenterà significativamente il numero di attacchi bot, mentre il 27% pensa che ne amplificherà la gravità.

Otto intervistati su dieci hanno utilizzato i bot per varie funzioni Enterprise, di cui il 42% per le interazioni con i clienti.

Mentre il 73% del personale tecnico che si occupa quotidianamente di incidenti di sicurezza ha registrato un aumento degli attacchi bot nell'ultimo anno, solo il 53% della dirigenza senior ritiene che gli attacchi bot siano in aumento nelle rispettive organizzazioni.

Le organizzazioni intervistate si sono dichiarate particolarmente preoccupate per le violazioni dei dati (48%), le perdite finanziarie (41%) e le interruzioni aziendali/dei servizi (39%) derivanti dagli attacchi bot.

Il 47% degli intervistati ritiene che la propria organizzazione potrebbe fare di più per prepararsi a un attacco bot

Oltre a questi risultati, l'indagine ha esaminato il potenziale utilizzo dell'IA da parte degli avversari per accelerare gli attacchi bot. Il 45% degli intervistati ritiene che l'IA aumenterà significativamente il numero di attacchi bot, mentre il 27% pensa che l'IA amplificherà la gravità degli attacchi bot.

Fastly contro i bot dannosi

La gestione dei bot di Fastly è progettata per combattere la crescente minaccia dei bot dannosi. Aiutiamo le organizzazioni a rilevare e mitigare il traffico dei bot direttamente all'edge di rete, proteggendo siti web, applicazioni e dati preziosi dal traffico automatico dannoso. I nostri clienti possono contare sul rilevamento automatico dei bot, la classificazione quasi istantanea e mitigazione tramite sfide interattive e non, la limitazione della velocità, il blocco e altri metodi. Inoltre hanno visibilità in tempo reale per monitorare le tendenze dei bot, individuare nuove minacce e vedere quali bot sono stati bloccati e perché. Il nostro servizio può essere personalizzato in base alle esigenze specifiche di ogni organizzazione, in modo da offrirti la soluzione esatta per combattere il traffico di bot dannoso che minaccia la tua attività.

Gli attacchi da bot dannosi possono influire significativamente sul risultato finale, sulla soddisfazione del cliente, sulla reputazione del marchio e su altri fattori chiave a livello aziendale. Qui puoi trovare ulteriori informazioni in merito.

**Informazioni su Guerre tra bot: l'impatto dei bot dannosi sulle aziende

La ricerca è stata condotta online dall'agenzia indipendente di ricerche di mercato Vanson Bourne per conto di Fastly, che ha intervistato 500 decisori IT e di sicurezza negli Stati Uniti e nel Regno Unito provenienti da organizzazioni con almeno 250 dipendenti. Il sondaggio è stato condotto tra il 10 e il 18 aprile 2024.