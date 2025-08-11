I siti più veloci funzionano su Fastly

La velocità della pagina non è solo motivo di orgoglio. È direttamente correlata alla diminuzione dei tassi di rimbalzo, all'aumento delle conversioni, ai carrelli più pieni e persino alla fiducia dei clienti. Quando un sito si carica lentamente, gli utenti potrebbero perdere titoli, immagini o inviti all'azione importanti o, peggio ancora, passare a un sito concorrente.

Quindi, quando SpeedCurve ha classificato i siti in base al Largest Contentful Paint (LCP) , che misura il tempo di caricamento del contenuto principale di una pagina, abbiamo approfondito la questione. Siti come Business Insider, Financial Times, Buzzfeed e Vox.com erano tra i migliori in termini di prestazioni e tutti funzionano su Fastly.

Non è un caso. È architettura. Cerchiamo di capire cosa sta succedendo e perché è importante.

Perché i siti Fastly sono così veloci?

I dati sulle prestazioni reali lo confermano. Quando i siti web passano da Cloudflare a Fastly, vedono un time to first byte (TTFB) più veloce del 25% , che si traduce in un risparmio medio di circa 300 millisecondi. E quando i siti migrano da Akamai a Fastly, il time to first byte migliora in media di 200 ms (un aumento di velocità del 57%), LCP di 300 ms (17% più veloce) e First Contentful Paint di 200 ms (18% più veloce). Ma come fa Fastly a ottenere questi risultati?

La risposta sta nell'architettura edge programmabile che va oltre le CDN tradizionali. Mentre le CDN tradizionali si limitano al caching, Fastly consente di programmare ciò che accade all'edge. Con Instant Purge™, puoi mettere in cache il "non memorizzabile" e la cache viene invalidata globalmente in ~150ms. Ciò significa che puoi memorizzare nella cache contenuti dinamici come inventario in tempo reale, ultime notizie o variazioni dei prezzi.

Anche in caso di carico elevato, come durante un evento promozionale di grande portata, la rete software-defined rimane stabile. Hai la flessibilità di aggiungere molte regole per personalizzare il comportamento e la memorizzazione nella cache di ogni parte del tuo sito web. Le funzionalità avanzate di reindirizzamento automatico e autoriparazione garantiscono che il traffico sia sempre instradato in modo ottimale attraverso la rete, indipendentemente dalle condizioni di Internet o da picchi di traffico imprevisti.

Grazie al transito di livello 1, ai server basati su unità SSD (Solid State Drive) e a un team di ingegneri che lavora costantemente per ottimizzare la velocità, Fastly ha creato una rete incredibilmente veloce che richiede meno hardware per garantire una copertura globale completa. I POP sono costruiti con il vantaggio della moderna topologia di rete e conservano più dati nella cache più a lungo, con conseguente riduzione delle spese di uscita e della latenza. Quindi sì, ci chiamiamo Fastly per un motivo.

Consigli pratici per rendere il tuo sito web più veloce

Non sempre è necessaria una revisione del front-end per ottenere vantaggi in termini di velocità. Alcuni dei migliori risultati si ottengono con piccoli cambiamenti, soprattutto se utilizzi già Fastly. Ecco 6 azioni concrete che è possibile intraprendere immediatamente per ottenere miglioramenti misurabili:

Ottimizza le tue immagini edge

ridimensiona, comprimi e adatta i formati delle immagini al dispositivo. L'Image Optimizer di Fastly gestisce tutto questo a livello edge, senza sprawl degli asset e senza redeploy. Cache dove serve

usa TTL di lunga durata per gli asset con versione, memorizza le API nella cache quando possibile e fornisci contenuti obsoleti durante la riconvalida. Questo può aiutarti a ridurre la latenza e a diminuire drasticamente il carico di origine ( anche un guadagno del 5% nel trasferire la cache può significare il 50% in meno di carico all'origine ). Comprimi in modo più intelligente

abilita Brotli o Gzip, ma solo una volta. Comprimi i contenuti statici in anticipo e comprimi i contenuti dinamici al momento giusto con la compressione dei contenuti dinamici di Fastly. Aggiorna solo quando necessario

Non recuperare nuovamente i dati a meno che non siano cambiati o l'utente non lo abbia richiesto. Ciò mantiene la velocità e riduce il carico sul server. Attenzione al bloat di terze parti

Ogni nuova eccezione di dominio nella tua Content-Security-Policy aggiunge un sovraccarico di connessione. Utilizza un proxy per i contenuti di terze parti dove possibile, oppure eliminali se non sono essenziali. Ottimizza i tuoi font

i font sono spesso trascurati, ma senza un'adeguata cura possono facilmente richiedere centinaia di kilobyte per essere caricati prima che il contenuto venga visualizzato. Utilizza solo il moderno formato WOFF2 : tutti i principali browser lo supportano da quasi un decennio. Prendi in considerazione l'utilizzo di caratteri variabili ampiamente supportati ed elimina le funzionalità dei caratteri inutilizzate per ridurre ulteriormente le dimensioni.

Costruiamo insieme siti più veloci

Se il tuo sito è già in esecuzione su Fastly, questa è la tua occasione per approfondire: verifica le intestazioni della cache, ottimizza le risorse delle immagini, rimuovi i preload non necessari e analizza dove viene impiegato il tempo.



E se non sei su Fastly... beh, hai visto la classifica.