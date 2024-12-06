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Fastly エッジクラウドプラットフォーム

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コンテンツ配信 (CDN)パーソナライズされたエクスペリエンスをグローバルに高速配信ライブストリーミングシームレスなライブストリーミング体験ストリーミング動画 (VoD)卓越したオンデマンド動画エクスペリエンスMedia Shield マルチ CDN のデプロイを最適化On-the-Fly Packagerリアルタイムでオンデマンドの動画コンテンツを動的にパッケージ化Image Optimizerエッジで画像の高速処理を実現ロードバランサールーティングをきめ細かくコントロールTLS 暗号化トランスポート・レイヤー・セキュリティ管理の複雑性を軽減Origin Connect Fastly に直接接続IP アドレスIP アドレスを簡単に管理HTTP/3 と QUIC最新のプロトコルドメインリサーチ API即時かつ正確なドメイン名検出Object Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセス
Next-Gen WAF環境を問わない最先端の Web アプリ/API のセキュリティソリューションボット管理効果的にボット攻撃を検出して脅威をブロックDDoS Protectionビジネスに支障をきたす分散型攻撃を自動的に軽減API セキュリティAPI エンドポイントを保護Client-Side Protectionクライアントサイド攻撃からの防御AI ボット管理AI ボットにより Web サイトのコンテンツスクレイピングを阻止
エッジコンピューティングアプリをエッジに展開 — 私たちのインスタントプラットフォームが、ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供するための開発を支援しますキーバリューストア最も高速なキーバリューストアでありながら、使い慣れたデータベースツールと同じくらい簡単に使用できますWebSockets と Fanout 完全なパーソナライズ機能と簡単な設定が可能な、リアルタイムメッセージングをグローバル規模で提供開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムEnterprise Serverlessオープンスタンダードで構築され、Fastly の全プロダクトと統合可能な最強サーバーレスプラットフォームAIセマンティックキャッシングで AI ワークロードを加速し、効率性を向上させますObject Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセスプログラマブルキャッシュ当社のコンテンツ配信ネットワークを支える伝説的なキャッシュ機能に、プログラムでフルアクセスできます。MCPサーバーAI を活用した Fastly Service のコントロール。
リアルタイムログリアルタイムでログをストリーミング・分析Edge Observerトラフィックのライブデータと履歴データを確認Domain InspectorドメインレベルのインサイトにアクセスOrigin Inspectorオリジンとエッジ間の完全なインサイトアラートサービス関連の指標に関する通知を作成Log Explorer &amp; Insights実用的なインサイトとのインタラクション

優れた結果をもたらす卓越したサービス

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プロフェッショナルサービスデリバリーサービスのマイグレーション/最適化を Fastly のエキスパートがサポートライブ・エンターテインメント・サービス視聴者の規模に合わせてライブストリーミング体験をスケーリングサポートプラン一貫したワールドクラスのサポートマネージドCDNコントロールと柔軟性を最大化マネージドセキュリティプロによる Web アプリケーションの保護カスタマーサポートFastly のサポートチームがお客様と共にビジネスの成長を支援

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ストリーミングメディア魅力的なライブ/オンデマンドストリーミング新興メディア新興メディア企業向けの高パフォーマンスソリューションデジタルパブリッシングリアルタイムの報道で読者エクスペリエンスを向上小売業およびeコマース大規模にパーソナライズされた高速エクスペリエンスファイナンスサービス統合型セキュリティ対策で顧客データを保護ハイテクビジネスの成長に合わせてパフォーマンスを瞬時にスケールアップトラベル &amp; サービスカスタマイズされたオンライン体験を旅行者に提供オンライン教育セキュアな学習体験を大規模に実現ゲーム超高速で安全なゲームダウンロードでプレイヤーの次の勝利を後押しiGaming高速、安全、中断のない、魅力的なゲームプレイをエッジで配信しましょう
インフラコストの削減予測しやすいクラウドの低コスト化を実現マルチクラウドの最適化クラウドリソースを統合して複雑性を軽減お客様の信頼お客様の信頼獲得に向けた Fastly の取り組みをご紹介プライバシー保護ユーザーのデータを保護する方法をご覧くださいサステナビリティダッシュボードFastlyプラットフォームの電力使用量と温室効果ガス排出量を確認する

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開発者今すぐ素晴らしいアイディアを実現してみませんか？Fast Forward信頼性の高いインターネットの構築開発ツールエッジを効かせ、コラボレーションを促進する開発ツール開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムコミュニティ世界中の開発者が集うコミュニティに参加サインアップ無料の開発者アカウントを作成する

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Fastly とパートナーを組む理由高速かつ安全で魅力的なエクスペリエンスの実現をサポートクラウドパートナークラウドサービスと Fastly を統合するメリットチャネルパートナーFastly 製品でソシューションや機能を強化技術・統合パートナーパートナーエコシステムの詳細
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ホワイトハウスと Office of the National Cyber Director が新たなレベルのセキュリティを呼びかけ

Anil Dash

VP Developer Experience, Fastly

Luke Wagner

Distinguished Engineer, Fastly

セキュリティ会社ニュースプラットフォームWebAssemblyCompute

ホワイトハウスは先日、「将来のソフトウェアはメモリの安全性が確保されるべき」とする根拠を述べた Office of the National Cyber Director (ONCD) による報告書を紹介するプレスリリースを発表しました。これは、私たちにとって非常に喜ばしいことです。私たちは長い間、Fastly Compute プラットフォーム上でこの目標に向けて取り組んできました。そのため、ONCD の姿勢を歓迎すると同時に、「現在の」ソフトウェアにおいてもこれを実現し、取り組みをさらに加速する方法があることをテクノロジーコミュニティに示したいと考えました。このブログ記事では、ホワイトハウスの声明をまず確認し、既存コードのメモリの安全性も確保できる方法をご説明します。ホワイトハウスは次のように述べています。

「テクノロジー企業がメモリの安全性が高いプログラミング言語を採用することで、あらゆる種類の脆弱性がデジタルエコシステムに侵入するのを防ぐことができる」 (出典)

何十年にもわたりソフトウェアをむしばんできた、あらゆる種類のバグの問題を実質的に解決し、何百万人、何十億人ものユーザーに安全性が大幅に強化されたインターネットを提供することを目指す、より壮大なムーブメントにおける大きなマイルストーンであるという意味において、私たちはこの発表を非常に嬉しく思います。ONCD は報告書のなかで、プログラミング言語を重要な構成要素として特定しています。 

「本報告書では主要な構成要素としてプログラミング言語に着目し、同様の結果を達成するための補完的なアプローチとしてハードウェアアーキテクチャと形式手法について検討する」 (出典)

これはすばらしいことですが、始まりにすぎません。次の必要なステップは、メモリの安全性が考慮されていない言語のセキュリティと保護を強化することです。Rust のようにメモリの安全性が高い新しいプログラミング言語は非常に優れており、この革命のベースとなるものです。しかし、インターネット上のすべてのコードが優れた新しい言語で書き換えられることは期待できません。ここで重要なポイントは、「安全性の低い」既存言語のセキュリティを強化する方法があるということです。

Fastly Compute のようなセキュア・バイ・デザインのプラットフォームの構築です。メモリの安全性が高い言語で構築されたプログラミング環境を提供し、形式的検証の手法が採用されているプラットフォームの場合、その安全性を信頼できます。

私たちも、安全な言語の使用を勧める ONCD と同じ考えだからこそ、Rust を使用して Fastly プラットフォームを構築し、Rust や JavaScript、Go など、安全性の高い複数の言語で SDK を提供しているのです。また、形式手法の使用に関しても ONCD と同意見で、CraneLift など、Fastly プラットフォームの重要な部分では形式手法を使用しています。しかし、メモリの安全性が低い言語を使用して記述され、すでにデプロイ済みで実際に使用されている何十億行ものコードについてはどうでしょう？ 世界中の組織にすべてを止めて、それらのコードを Rust で書き換えるよう呼びかけるのは実用的ではありません。特効薬のようなものはありませんが、私たちはリスクを大幅に緩和できるテクノロジーに取り組んでいます。「WebAssembly」です。

WebAssembly は複数の方法でリスクを軽減できます。まず、WebAssembly の保護されたスタックにより、コントロールフローの完全性が得られます。次に、WebAssembly の軽量なサンドボックスを利用し、きめ細かい隔離 (リクエスト間および Fastly プラットフォームからのリクエストの隔離など) が可能です。さらに、単一プラットフォームの各パーツを互いに隔離し、最小権限の原則の実施を可能にする「Component Model」に私たちは取り組んでいます。

Fastly チームのメンバーは、プログラミング言語 Rust の作成から WebAssembly の進化と拡大、より安全性の高い新しいプロトコルの作成まで、インターネットの安全な未来を促進するプロジェクトにおいて、先駆的な役割を担っています。私たちがこのようなプロジェクトに参加しているのは、インターネット上でのエクスペリエンスが単に高速なだけではなく、すべてのユーザーにとってより安全で優れた未来の実現に取り組むことの重要性を確信しているためです。 

何よりも、いつ来るか分からない未来の始まりをただ待っている必要はありません。Fastly Compute を使用することで、Fastly の超高速グローバルプラットフォームのパワーを活かし、より素晴らしいインターネットの未来に向けた取り組みを今すぐ開始できます。現時点ではメモリの安全性やセキュアなコンピューティングに関する問題がすべて解決されたとは言えませんが、エコシステムが十分に成熟した今、関係者全員が問題の解決に向けて大きく飛躍すべきです。

組織が迅速に安全性を高め、ONCD の報告書にある推奨事項へのコンプライアンスを実現する方法に興味がおありの場合は、ご連絡ください。  アプリケーションやワークロードをデフォルトで安全にする方法をぜひご紹介します。

私たちもホワイトハウスと ONCD に同感しますが、プレスリリースでの聞こえが良いという理由だけで、このような取り組みに飛びつくべきではありません。アプリケーションの安全性を強化すること、安全性の低いメモリに起因するバグから組織を保護すること、そして何よりもエンドユーザーにより安全で優れたエクスペリエンスを提供することを目指すべきです。 

Fastly では、インターネットをより良いものにするために何をすべきかについて常に話し合っています。より安全なソフトウェアで構成されるインターネットの実現を目指す今回の呼びかけは、このようなミッションの重要な部分を占め、私たち全員がこれに協力できると考えています。これが、皆さんが望むセキュリティの形や参加したいと感じるビジョンと一致する場合は、ぜひご連絡ください

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