ホワイトハウスは先日、「将来のソフトウェアはメモリの安全性が確保されるべき」とする根拠を述べた Office of the National Cyber Director (ONCD) による報告書を紹介するプレスリリースを発表しました。これは、私たちにとって非常に喜ばしいことです。私たちは長い間、Fastly Compute プラットフォーム上でこの目標に向けて取り組んできました。そのため、ONCD の姿勢を歓迎すると同時に、「現在の」ソフトウェアにおいてもこれを実現し、取り組みをさらに加速する方法があることをテクノロジーコミュニティに示したいと考えました。このブログ記事では、ホワイトハウスの声明をまず確認し、既存コードのメモリの安全性も確保できる方法をご説明します。ホワイトハウスは次のように述べています。

何十年にもわたりソフトウェアをむしばんできた、あらゆる種類のバグの問題を実質的に解決し、何百万人、何十億人ものユーザーに安全性が大幅に強化されたインターネットを提供することを目指す、より壮大なムーブメントにおける大きなマイルストーンであるという意味において、私たちはこの発表を非常に嬉しく思います。ONCD は報告書のなかで、プログラミング言語を重要な構成要素として特定しています。

これはすばらしいことですが、始まりにすぎません。次の必要なステップは、メモリの安全性が考慮されていない言語のセキュリティと保護を強化することです。Rust のようにメモリの安全性が高い新しいプログラミング言語は非常に優れており、この革命のベースとなるものです。しかし、インターネット上のすべてのコードが優れた新しい言語で書き換えられることは期待できません。ここで重要なポイントは、「安全性の低い」既存言語のセキュリティを強化する方法があるということです。

Fastly Compute のようなセキュア・バイ・デザインのプラットフォームの構築です。 メモリの安全性が高い言語 で構築されたプログラミング環境を提供し、 形式的検証の手法 が採用されているプラットフォームの場合、その安全性を信頼できます。

私たちも、安全な言語の使用を勧める ONCD と同じ考えだからこそ、Rust を使用して Fastly プラットフォームを構築し、Rust や JavaScript、Go など、安全性の高い複数の言語で SDK を提供しているのです。また、形式手法の使用に関しても ONCD と同意見で、CraneLift など、Fastly プラットフォームの重要な部分では形式手法を使用しています。しかし、メモリの安全性が低い言語を使用して記述され、すでにデプロイ済みで実際に使用されている何十億行ものコードについてはどうでしょう？ 世界中の組織にすべてを止めて、それらのコードを Rust で書き換えるよう呼びかけるのは実用的ではありません。特効薬のようなものはありませんが、私たちはリスクを大幅に緩和できるテクノロジーに取り組んでいます。「 WebAssembly 」です。

WebAssembly は複数の方法でリスクを軽減できます。まず、WebAssembly の保護されたスタックにより、コントロールフローの完全性が得られます。次に、WebAssembly の軽量なサンドボックスを利用し、 きめ細かい隔離 (リクエスト間および Fastly プラットフォームからのリクエストの隔離など) が可能です。さらに、単一プラットフォームの各パーツを互いに隔離し、 最小権限の原則の実施 を可能にする「 Component Model 」に私たちは取り組んでいます。

Fastly チームのメンバーは、プログラミング言語 Rust の作成から WebAssembly の進化と拡大、より安全性の高い新しいプロトコルの作成まで、インターネットの安全な未来を促進するプロジェクトにおいて、先駆的な役割を担っています。私たちがこのようなプロジェクトに参加しているのは、インターネット上でのエクスペリエンスが単に高速なだけではなく、すべてのユーザーにとってより安全で優れた未来の実現に取り組むことの重要性を確信しているためです。

何よりも、いつ来るか分からない未来の始まりをただ待っている必要はありません。Fastly Compute を使用することで、Fastly の超高速グローバルプラットフォームのパワーを活かし、より素晴らしいインターネットの未来に向けた取り組みを 今すぐ 開始できます。現時点ではメモリの安全性やセキュアなコンピューティングに関する問題がすべて解決されたとは言えませんが、エコシステムが十分に成熟した今、関係者全員が問題の解決に向けて大きく飛躍すべきです。

組織が迅速に安全性を高め、ONCD の報告書にある推奨事項へのコンプライアンスを実現する方法に興味がおありの場合は、 ご連絡ください 。 アプリケーションやワークロードをデフォルトで安全にする方法をぜひご紹介します。

私たちもホワイトハウスと ONCD に同感しますが、プレスリリースでの聞こえが良いという理由だけで、このような取り組みに飛びつくべきではありません。アプリケーションの安全性を強化すること、安全性の低いメモリに起因するバグから組織を保護すること、そして何よりもエンドユーザーにより安全で優れたエクスペリエンスを提供することを目指すべきです。