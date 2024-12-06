IBC で最先端の放送事業者のニーズに応えるソリューションを提案

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Fastly エッジクラウドプラットフォーム

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コンテンツ配信 (CDN)パーソナライズされたエクスペリエンスをグローバルに高速配信ライブストリーミングシームレスなライブストリーミング体験ストリーミング動画 (VoD)卓越したオンデマンド動画エクスペリエンスMedia Shield マルチ CDN のデプロイを最適化On-the-Fly Packagerリアルタイムでオンデマンドの動画コンテンツを動的にパッケージ化Image Optimizerエッジで画像の高速処理を実現ロードバランサールーティングをきめ細かくコントロールTLS 暗号化トランスポート・レイヤー・セキュリティ管理の複雑性を軽減Origin Connect Fastly に直接接続IP アドレスIP アドレスを簡単に管理HTTP/3 と QUIC最新のプロトコルドメインリサーチ API即時かつ正確なドメイン名検出Object Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセス
Next-Gen WAF環境を問わない最先端の Web アプリ/API のセキュリティソリューションボット管理効果的にボット攻撃を検出して脅威をブロックDDoS Protectionビジネスに支障をきたす分散型攻撃を自動的に軽減API セキュリティAPI エンドポイントを保護Client-Side Protectionクライアントサイド攻撃からの防御AI ボット管理AI ボットにより Web サイトのコンテンツスクレイピングを阻止
エッジコンピューティングアプリをエッジに展開 — 私たちのインスタントプラットフォームが、ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供するための開発を支援しますキーバリューストア最も高速なキーバリューストアでありながら、使い慣れたデータベースツールと同じくらい簡単に使用できますWebSockets と Fanout 完全なパーソナライズ機能と簡単な設定が可能な、リアルタイムメッセージングをグローバル規模で提供開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムEnterprise Serverlessオープンスタンダードで構築され、Fastly の全プロダクトと統合可能な最強サーバーレスプラットフォームAIセマンティックキャッシングで AI ワークロードを加速し、効率性を向上させますObject Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセスプログラマブルキャッシュ当社のコンテンツ配信ネットワークを支える伝説的なキャッシュ機能に、プログラムでフルアクセスできます。MCPサーバーAI を活用した Fastly Service のコントロール。
リアルタイムログリアルタイムでログをストリーミング・分析Edge Observerトラフィックのライブデータと履歴データを確認Domain InspectorドメインレベルのインサイトにアクセスOrigin Inspectorオリジンとエッジ間の完全なインサイトアラートサービス関連の指標に関する通知を作成Log Explorer &amp; Insights実用的なインサイトとのインタラクション

優れた結果をもたらす卓越したサービス

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プロフェッショナルサービスデリバリーサービスのマイグレーション/最適化を Fastly のエキスパートがサポートライブ・エンターテインメント・サービス視聴者の規模に合わせてライブストリーミング体験をスケーリングサポートプラン一貫したワールドクラスのサポートマネージドCDNコントロールと柔軟性を最大化マネージドセキュリティプロによる Web アプリケーションの保護カスタマーサポートFastly のサポートチームがお客様と共にビジネスの成長を支援

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ストリーミングメディア魅力的なライブ/オンデマンドストリーミング新興メディア新興メディア企業向けの高パフォーマンスソリューションデジタルパブリッシングリアルタイムの報道で読者エクスペリエンスを向上小売業およびeコマース大規模にパーソナライズされた高速エクスペリエンスファイナンスサービス統合型セキュリティ対策で顧客データを保護ハイテクビジネスの成長に合わせてパフォーマンスを瞬時にスケールアップトラベル &amp; サービスカスタマイズされたオンライン体験を旅行者に提供オンライン教育セキュアな学習体験を大規模に実現ゲーム超高速で安全なゲームダウンロードでプレイヤーの次の勝利を後押しiGaming高速、安全、中断のない、魅力的なゲームプレイをエッジで配信しましょう
インフラコストの削減予測しやすいクラウドの低コスト化を実現マルチクラウドの最適化クラウドリソースを統合して複雑性を軽減お客様の信頼お客様の信頼獲得に向けた Fastly の取り組みをご紹介プライバシー保護ユーザーのデータを保護する方法をご覧くださいサステナビリティダッシュボードFastlyプラットフォームの電力使用量と温室効果ガス排出量を確認する

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開発者今すぐ素晴らしいアイディアを実現してみませんか？Fast Forward信頼性の高いインターネットの構築開発ツールエッジを効かせ、コラボレーションを促進する開発ツール開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムコミュニティ世界中の開発者が集うコミュニティに参加サインアップ無料の開発者アカウントを作成する

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Fastly とパートナーを組む理由高速かつ安全で魅力的なエクスペリエンスの実現をサポートクラウドパートナークラウドサービスと Fastly を統合するメリットチャネルパートナーFastly 製品でソシューションや機能を強化技術・統合パートナーパートナーエコシステムの詳細
パートナーポータルへのログインFastly パートナー向けリソースへのアクセスパートナー登録Fastly 製品の再販/リファーラルを通じてビジネスを強化パートナーを見つけるニーズに合わせて適切なパートナーをご紹介

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IBC で最先端の放送事業者のニーズに応えるソリューションを提案

Noel Penzer

SVP、GM EMEA, Fastly

イベントストリーミング業界インサイト

Fastly は今週、アムステルダムで開催される国際放送会議 (IBC) に参加します。IBC はメディアテクノロジー分野における世界最大級のイベントのひとつであり、オンライン放送事業者が国際市場で勝ち抜くために何が必要かを企業やジャーナリストと討議する予定です。

オンライン放送を巡る状況は目まぐるしく変化しています。最先端のコンテンツプロバイダーは、多くの国に分散する大勢の視聴者に対し、低レイテンシでサービスを提供する必要があります。コンテンツを視聴する方法としてストリーミングが最も一般的になった今、最先端の放送事業者はスケーラビリティ、レジリエンス、セキュリティの確保に注力する必要があります。

1. スケーラブルなストリーミング

オンラインコンテンツを好む視聴者は増え続けています。Nielsen によると、昨年、ストリーミングサービスの視聴時間が23%伸びたのに対し、ケーブルテレビの視聴時間は9%減少し、史上初めてストリーミングサービスの視聴時間がケーブルテレビの視聴時間を超えました。

この変化には大きな課題が伴います。優れたユーザーエクスペリエンスを実現するには、レイテンシの少ない配信、適切な解像度の画質、変化するニーズに対応できる能力が必要です。例えば、2021年1月の Friends of Amstel コンサートは、コロナ禍という状況を鑑み、完全にデジタル配信で実施されました。その結果、コンサートの同時視聴者数はピーク時に75万人に達し、合計視聴者数は170万人に上りました。

迅速にスケーリングができるか否かは、コンテンツ配信ネットワーク (CDN) の能力にかかっています。豊富な実績があり、「Customers’ Choice」に選ばれるなど、業界での評価も高い Fastly なら、視聴者のニーズにも簡単に対応できます。

2. グローバルなレジリエンス

優れたユーザーエクスペリエンスを提供するということは、局地的な帯域の輻輳、グローバル規模のインフラ攻撃、予期せぬリクエストの急増に直面しながらも、信頼性の高いコンテンツ配信を継続できることを意味します。レジリエンスの実現には冗長性が必要なため、複数の CDN に接続することでレジリエンスの高い配信を低コストで実現している最先端の放送事業者が増えています。10年以上にわたって多くの世界最大規模のニュースサービスやエンターテイメント企業のコンテンツ配信を支えてきた Fastly は、マルチ CDN のあらゆる側面に精通しており、可用性や可観測性、レジリエンスの向上に役立つ実践的なアドバイスを提供します。

マルチ CDN の配信アーキテクチャを導入する上で重要な点は、配信の時点でベストな CDN に効率的にコンテンツをルーティングできるようにすることですが、最先端の放送事業者にとってそれぞれ「ベスト」の定義が異なる可能性があることから、これは難しい課題を提示しています。低レイテンシ、高帯域幅、費用対効果など、放送事業者によって優先すべき要因が異なる場合があるためです。Fastly が5年前にリリースしたメディアシールドを使うことで、コンテンツプロバイダーは効果的かつ効率的にマルチ CDN のデプロイをコントロールできるだけでなく、総保有コストを削減し、ユーザー体感品質 (QoE) に対する可視性を取り戻すこともできます。

3. コンテンツストリーミングにおけるセキュリティ

放送事業者は多くの点でテクノロジー企業としての側面を合わせ持つようになり、作成するアセットを保護する必要があります。一般的な脅威としては、コンテンツの著作権侵害行為に加えて、ストリーミング媒体やグレーマーケットに起因するセキュリティ問題もあります。例えば、正当なユーザーになりすましたボットや自動化フレームワークによるサービスのスクレイピングなどの不正な自動化が挙げられます。

そうした攻撃から防御することは可能です。最初のログインと CAPTCHA チェックを経た上でトークン認証を行うことで、デバイスのユーザーが確実に本物の人間であることを確認できます。また次世代フォレンジックウォーターマークにより、デジタル的に保護されたコンテンツを迅速に制作できるようになり、ポストプロダクションの段階における計算集約型の動画処理を可能にします。さらに VPN 検出によって、コンテンツを視聴できる地域を、ライセンスが有効な地域のみに制限することができます。

放送事業者は、インフラのどの部分に投資すべきかを理解し、セキュリティテクノロジーの導入を容易にできるパートナーを選ぶ必要があります。Fastly にぜひお任せください。

IBC でお会いしましょう！

Fastly は、イベントやエンターテイメントコンテンツのグローバルで大規模なライブストリーミングやオンデマンド配信において、複数の大手放送事業者を支援してきた実績があります。Fastly は、お客様のイベントを成功に導くため、技術スタック全体にわたってさまざまなチームと連携し、数か月かけて準備を行います。そして、この記事でご紹介した重要な要素が、信頼性の高い記憶に残る視聴者体験の実現を左右することを身をもって学びました。

IBC で皆さまにお会いできるのを楽しみにしています！

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