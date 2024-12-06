IBC で最先端の放送事業者のニーズに応えるソリューションを提案

ビジネスの未来は開発者から始まります

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Fastly エッジクラウドプラットフォーム

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コンテンツ配信 (CDN) パーソナライズされたエクスペリエンスをグローバルに高速配信 ライブストリーミング シームレスなライブストリーミング体験 ストリーミング動画 (VoD) 卓越したオンデマンド動画エクスペリエンス Media Shield マルチ CDN のデプロイを最適化 On-the-Fly Packager リアルタイムでオンデマンドの動画コンテンツを動的にパッケージ化 Image Optimizer エッジで画像の高速処理を実現 ロードバランサー ルーティングをきめ細かくコントロール TLS 暗号化 トランスポート・レイヤー・セキュリティ管理の複雑性を軽減 Origin Connect Fastly に直接接続 IP アドレス IP アドレスを簡単に管理 HTTP/3 と QUIC 最新のプロトコル ドメインリサーチ API 即時かつ正確なドメイン名検出 Object Storage 送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセス
Next-Gen WAF 環境を問わない最先端の Web アプリ/API のセキュリティソリューション ボット管理 効果的にボット攻撃を検出して脅威をブロック DDoS Protection ビジネスに支障をきたす分散型攻撃を自動的に軽減 API セキュリティ API エンドポイントを保護 Client-Side Protection クライアントサイド攻撃からの防御 AI ボット管理 AI ボットにより Web サイトのコンテンツスクレイピングを阻止
エッジコンピューティング アプリをエッジに展開 — 私たちのインスタントプラットフォームが、ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供するための開発を支援します キーバリューストア 最も高速なキーバリューストアでありながら、使い慣れたデータベースツールと同じくらい簡単に使用できます WebSockets と Fanout 完全なパーソナライズ機能と簡単な設定が可能な、リアルタイムメッセージングをグローバル規模で提供 開発者 SDK Fastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラム Enterprise Serverless オープンスタンダードで構築され、Fastly の全プロダクトと統合可能な最強サーバーレスプラットフォーム AI セマンティックキャッシングで AI ワークロードを加速し、効率性を向上させます Object Storage 送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセス プログラマブルキャッシュ 当社のコンテンツ配信ネットワークを支える伝説的なキャッシュ機能に、プログラムでフルアクセスできます。 MCPサーバー AI を活用した Fastly Service のコントロール。
リアルタイムログ リアルタイムでログをストリーミング・分析 Edge Observer トラフィックのライブデータと履歴データを確認 Domain Inspector ドメインレベルのインサイトにアクセス Origin Inspector オリジンとエッジ間の完全なインサイト アラート サービス関連の指標に関する通知を作成 Log Explorer &amp; Insights 実用的なインサイトとのインタラクション

優れた結果をもたらす卓越したサービス

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プロフェッショナルサービス デリバリーサービスのマイグレーション/最適化を Fastly のエキスパートがサポート ライブ・エンターテインメント・サービス 視聴者の規模に合わせてライブストリーミング体験をスケーリング サポートプラン 一貫したワールドクラスのサポート マネージドCDN コントロールと柔軟性を最大化 マネージドセキュリティ プロによる Web アプリケーションの保護 カスタマーサポート Fastly のサポートチームがお客様と共にビジネスの成長を支援

革新的なデジタルソリューション

ソリューションの詳細
ストリーミングメディア 魅力的なライブ/オンデマンドストリーミング 新興メディア 新興メディア企業向けの高パフォーマンスソリューション デジタルパブリッシング リアルタイムの報道で読者エクスペリエンスを向上 eコマース 大規模にパーソナライズされた高速エクスペリエンス ファイナンスサービス 統合型セキュリティ対策で顧客データを保護 ハイテク ビジネスの成長に合わせてパフォーマンスを瞬時にスケールアップ トラベル &amp; サービス カスタマイズされたオンライン体験を旅行者に提供 オンライン教育 セキュアな学習体験を大規模に実現 ゲーム 超高速で安全なゲームダウンロードでプレイヤーの次の勝利を後押し
インフラコストの削減 予測しやすいクラウドの低コスト化を実現 マルチクラウドの最適化 クラウドリソースを統合して複雑性を軽減 お客様の信頼 お客様の信頼獲得に向けた Fastly の取り組みをご紹介 プライバシー保護 ユーザーのデータを保護する方法をご覧ください サステナビリティダッシュボード Fastlyプラットフォームの電力使用量と温室効果ガス排出量を確認する

素晴らしいエクスペリエンスの構築に取り組む開発者を支援

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開発者 今すぐ素晴らしいアイディアを実現してみませんか？ Fast Forward 信頼性の高いインターネットの構築 開発ツール エッジを効かせ、コラボレーションを促進する開発ツール 開発者 SDK Fastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラム コミュニティ 世界中の開発者が集うコミュニティに参加 サインアップ 無料の開発者アカウントを作成する

Fastly を活用して高速かつ安全で魅力的なインターネットの構築を支援

Fastly とパートナーを組む理由 高速かつ安全で魅力的なエクスペリエンスの実現をサポート クラウドパートナー クラウドサービスと Fastly を統合するメリット チャネルパートナー Fastly 製品でソシューションや機能を強化 技術・統合パートナー パートナーエコシステムの詳細
パートナーポータルへのログイン Fastly パートナー向けリソースへのアクセス パートナー登録 Fastly 製品の再販/リファーラルを通じてビジネスを強化 パートナーを見つける ニーズに合わせて適切なパートナーをご紹介

信頼できる Fastly のサポート

ドキュメント Fastly の機能を最大限に活用 リソースライブラリ データシートやレポートなどをご覧ください Fastly Academy Fastly 製品に関する実践的な e ラーニングコース ラーニングセンター インターネットテクノロジーの詳細 ブログ 最新のアイディアやトレンドをご紹介 セキュリティ調査 セキュリティ強化に役立つ調査 Fastly の視点 専門家と業界のインサイトの詳細を見る
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IBC で最先端の放送事業者のニーズに応えるソリューションを提案

Noel Penzer

SVP、GM EMEA, Fastly

イベントストリーミング業界インサイト

Fastly は今週、アムステルダムで開催される国際放送会議 (IBC) に参加します。IBC はメディアテクノロジー分野における世界最大級のイベントのひとつであり、オンライン放送事業者が国際市場で勝ち抜くために何が必要かを企業やジャーナリストと討議する予定です。

オンライン放送を巡る状況は目まぐるしく変化しています。最先端のコンテンツプロバイダーは、多くの国に分散する大勢の視聴者に対し、低レイテンシでサービスを提供する必要があります。コンテンツを視聴する方法としてストリーミングが最も一般的になった今、最先端の放送事業者はスケーラビリティ、レジリエンス、セキュリティの確保に注力する必要があります。

1. スケーラブルなストリーミング

オンラインコンテンツを好む視聴者は増え続けています。Nielsen によると、昨年、ストリーミングサービスの視聴時間が23%伸びたのに対し、ケーブルテレビの視聴時間は9%減少し、史上初めてストリーミングサービスの視聴時間がケーブルテレビの視聴時間を超えました。

この変化には大きな課題が伴います。優れたユーザーエクスペリエンスを実現するには、レイテンシの少ない配信、適切な解像度の画質、変化するニーズに対応できる能力が必要です。例えば、2021年1月の Friends of Amstel コンサートは、コロナ禍という状況を鑑み、完全にデジタル配信で実施されました。その結果、コンサートの同時視聴者数はピーク時に75万人に達し、合計視聴者数は170万人に上りました。

迅速にスケーリングができるか否かは、コンテンツ配信ネットワーク (CDN) の能力にかかっています。豊富な実績があり、「Customers’ Choice」に選ばれるなど、業界での評価も高い Fastly なら、視聴者のニーズにも簡単に対応できます。

2. グローバルなレジリエンス

優れたユーザーエクスペリエンスを提供するということは、局地的な帯域の輻輳、グローバル規模のインフラ攻撃、予期せぬリクエストの急増に直面しながらも、信頼性の高いコンテンツ配信を継続できることを意味します。レジリエンスの実現には冗長性が必要なため、複数の CDN に接続することでレジリエンスの高い配信を低コストで実現している最先端の放送事業者が増えています。10年以上にわたって多くの世界最大規模のニュースサービスやエンターテイメント企業のコンテンツ配信を支えてきた Fastly は、マルチ CDN のあらゆる側面に精通しており、可用性や可観測性、レジリエンスの向上に役立つ実践的なアドバイスを提供します。

マルチ CDN の配信アーキテクチャを導入する上で重要な点は、配信の時点でベストな CDN に効率的にコンテンツをルーティングできるようにすることですが、最先端の放送事業者にとってそれぞれ「ベスト」の定義が異なる可能性があることから、これは難しい課題を提示しています。低レイテンシ、高帯域幅、費用対効果など、放送事業者によって優先すべき要因が異なる場合があるためです。Fastly が5年前にリリースしたメディアシールドを使うことで、コンテンツプロバイダーは効果的かつ効率的にマルチ CDN のデプロイをコントロールできるだけでなく、総保有コストを削減し、ユーザー体感品質 (QoE) に対する可視性を取り戻すこともできます。

3. コンテンツストリーミングにおけるセキュリティ

放送事業者は多くの点でテクノロジー企業としての側面を合わせ持つようになり、作成するアセットを保護する必要があります。一般的な脅威としては、コンテンツの著作権侵害行為に加えて、ストリーミング媒体やグレーマーケットに起因するセキュリティ問題もあります。例えば、正当なユーザーになりすましたボットや自動化フレームワークによるサービスのスクレイピングなどの不正な自動化が挙げられます。

そうした攻撃から防御することは可能です。最初のログインと CAPTCHA チェックを経た上でトークン認証を行うことで、デバイスのユーザーが確実に本物の人間であることを確認できます。また次世代フォレンジックウォーターマークにより、デジタル的に保護されたコンテンツを迅速に制作できるようになり、ポストプロダクションの段階における計算集約型の動画処理を可能にします。さらに VPN 検出によって、コンテンツを視聴できる地域を、ライセンスが有効な地域のみに制限することができます。

放送事業者は、インフラのどの部分に投資すべきかを理解し、セキュリティテクノロジーの導入を容易にできるパートナーを選ぶ必要があります。Fastly にぜひお任せください。

IBC でお会いしましょう！

Fastly は、イベントやエンターテイメントコンテンツのグローバルで大規模なライブストリーミングやオンデマンド配信において、複数の大手放送事業者を支援してきた実績があります。Fastly は、お客様のイベントを成功に導くため、技術スタック全体にわたってさまざまなチームと連携し、数か月かけて準備を行います。そして、この記事でご紹介した重要な要素が、信頼性の高い記憶に残る視聴者体験の実現を左右することを身をもって学びました。

IBC で皆さまにお会いできるのを楽しみにしています！

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