Noel Penzer は、世界中のお客様が高速かつ安全でスケーラブルなデジタル/オンラインエクスペリエンスをユーザーに提供できるようサービスの最適化をサポートし、Fastly のグローバルビジネスの拡大に大きく貢献しています。テクノロジー、メディア、コンテンツ業界で20年以上の経験を擁する Noel は、特にデジタル分野での経験が豊富です。また、スタートアップ企業から大企業に至るまで、さまざまな組織でビジネスマネージメントおよびビジネス開発に携わってきた実績があります。

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