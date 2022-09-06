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Noel Penzer
SVP、GM EMEA, Fastly
Noel Penzer は、世界中のお客様が高速かつ安全でスケーラブルなデジタル/オンラインエクスペリエンスをユーザーに提供できるようサービスの最適化をサポートし、Fastly のグローバルビジネスの拡大に大きく貢献しています。テクノロジー、メディア、コンテンツ業界で20年以上の経験を擁する Noel は、特にデジタル分野での経験が豊富です。また、スタートアップ企業から大企業に至るまで、さまざまな組織でビジネスマネージメントおよびビジネス開発に携わってきた実績があります。
圧力下のヨーロッパ
お客様のインフラストラクチャはレジリエントですか？地政学的なサイバーリスクを管理し、GDPR コンプライアンスを確保し、ヨーロッパのデータ主権に対応するために、私たちの3ステップのチェックリストをご利用ください。
IBC で最先端の放送事業者のニーズに応えるソリューションを提案
コンテンツを視聴する方法としてストリーミングが最も一般的になった今、最先端の放送事業者はスケーラビリティ、レジリエンス、セキュリティの確保に注力する必要があります。