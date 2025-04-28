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Eoghan Kelly
Senior Sustainability Specialist
Eoghan Kelly は、Fastly の環境持続可能性への取り組みを主導し、事業全体にわたって、また顧客やサプライヤーと協力して、幅広い気候関連のトピックに取り組んでいます。Fastly に入社する前は、航空技術や小売分野で持続可能性と変革のリーダーシップを担いました。ケンブリッジ大学持続可能性リーダーシップ研究所の卒業生でもあります。現在は、Fastly がより持続可能なビジネスとなることを支援し、インターネットをより持続可能なものにするための役割を果たすことに情熱を注いでいます。
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