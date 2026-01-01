単一プラットフォームで AI を可視化・保護・コントロール
AI 対応 Fastly ソリューション
アプリ、AI、データの構築・保護・配信を可能にする単一プラットフォーム。既存のネットワークでトラフィックを数ミリ秒で処理します。
世界をリードする企業の信頼を獲得
AI チームが Fastly を使ってシステムを構築する理由
AI によるトラフィックが人間のトラフィックよりも6.5倍速いペースで増加する中、AI をコントロールできるプラットフォームはもはや不可欠です。単一のコントロールパネルで AI のオペレーション、インサイト、セキュリティを管理できます。
AI を可視化する統合ソリューション
検索可能なプロンプトやコンプリ―ションログ、トークンのアトリビューション、リアルタイムのトラフィックインサイトにより、すべてを可視化します。
AI コストを削減
予算の上限設定、レート制限、セッションごとのアトリビューションが可能な仮想キーにより、ベンダー全体で把握されていない支出を削減します。
コンテンツ保護
ブロック、スロットリング、ディセプション、許可など、独自のルールに沿って AI クローラーによるコンテンツへのアクセス方法を制御します。
インライン AI セキュリティ
AI ファイアウォールは、エッジでプロンプトインジェクションをリアルタイムで阻止します。決定論的な検出を行い、GPU は不要です。
API コントラクトの適用
スキーマの適用により、エージェントトラフィックはすでに公開済みのコントラクトに従います。サービスごとに、ログに記録またはブロックが可能です。
そのまま導入できるシンプルさ
700以上のパブリックモデルとセルフホスト型モデルを1つのエンドポイント経由でルーティングします。既存のキーをそのまま利用でき、パイプラインの変更も不要です。
AI ワークロードにキャッシュ層が必要な理由
組織はこれまで、トラフィックスパイクや進化するセキュリティ脅威、システムへの高まる負荷に備えてきました。こうした基本要素は変わっていませんが、AI は新たなレベルの複雑さをもたらしています。個別のポイントソリューションでは、もはや対応しきれません。解決策は、AI を可視化してコントロールし、セキュリティを維持しながらエコシステム全体にわたり、AI の挙動に関する包括的なインサイトを提供する単一プラットフォームです。
Fastly で実現した成果
「小規模なショップから巨大企業まで、Fastly のプラットフォームを活用することで、サービスチームやアプリケーションチームは顧客価値を高められます」
Jefferson Frazer 氏
クラウドインフラストラクチャ部門責任者
68%
ストレージコストの削減
115 PB
90日間に配信されたコンテンツ
「Fastly のセキュリティソリューションは、カスタマーエクスペリエンスを損なうことなく、悪意のある攻撃を効果的に防ぎ、過剰なトラフィックからオリジンを保護してくれます」
Yanyan Ni 氏
サイト信頼性エンジニアリング担当主任エンジニア
90%
ボットトラフィックの削減
250以上
保護されているサイト
「Fastly Bot Management のおかげで迷惑なボットトラフィックを大幅に削減できました。ルール構築のしやすさ、シグナルの迅速な可視化、動作分析、緩和措置など、投資を正当化するのに十分なメリットが得られました」
Randy Naraine 氏
サイバーセキュリティアーキテクト
30~50%
ボットトラフィックの削減
3日間
35サイトを移行
「エンジニアリング部門のリーダーとして、私は開発チームとセキュリティチームの体験がどのように影響し合うかを非常に重視しています。Fastly を利用することで、開発者との信頼関係を築きやすくなります」
Matt Brandman 氏
Senior Engineering Manager、Platform Security
注目の AI ユースケース
注目のリソース
よくある質問
Fastly の AI Accelerator とは何ですか ? どのように AI のパフォーマンスを向上させますか ?
AI Accelerator は、生成 AI アプリケーションで使用される LLM API 向けのセマンティック・キャッシュ・ソリューションです。AI リクエストの処理はエッジで行われます。インテリジェントなセマンティックキャッシュと最適化されたデリバリープロセスを通じて AI レスポンスを加速します。また、LLM API へのリクエストを減らすことで、トークンコストも節約できます。
セマンティックキャッシュとは何ですか？それによってどのように LLM コストを最適化できますか？
セマンティックキャッシュは、完全に一致するレスポンスだけをキャッシュするのではなく、類似または同等の AI レスポンスを識別して再利用します。クエリを意味のある概念に分解し、意味的に類似した後続のクエリと照合します。エッジでこれを行うことで、重複した推論呼び出しを削減し、トークンコストを抑え、より高速なレスポンスを実現します。
AI Bot Management とは何ですか ?
AI Bot Management は、正規のボットや人間のユーザーを許可しながら、AI クローラーによる自動化されたトラフィックを識別、分類、コントロールし、アプリケーション、API、インフラストラクチャを保護します。キャッシュする前に ContentGuard でリクエストを検査することで、ボットからのリクエストをブロックするか、許可するか、またはインターセプトするかを選択できます。
Fastly MCP Server とは何ですか？
Fastly Model Context Protocol (MCP) Server は、Fastly プラットフォーム上で AI 駆動の操作を安全に行うため架け橋を提供します。AI モデルを活用し、自然言語でのやり取りを通じてインフラストラクチャ、セキュリティ設定、パフォーマンス監視を管理。設定変更、キャッシュのパージ、セキュリティ監査、メトリクスの確認まで、幅広い操作に対応します。
Fastly AI は既存の AI スタックにどのように統合されるのでしょうか？
Fastly は、既存の AI インフラストラクチャや LLM プロバイダーの前段に配置される、高パフォーマンスの配信および最適化レイヤーです。モデルの置き換えではなくパフォーマンスを向上させるプロキシとして機能するため、チームはフレームワーク、パイプライン、モデルの選択を変更することなく、AI ワークロードを高速化できます。
Fastly AI はエンタープライズの本番ワークロードに適していますか？
はい。Fastly AI は、信頼性、セキュリティ、予測可能なパフォーマンスを必要とするエンタープライズ規模のアプリケーション向けに構築されています。本番環境で AI を実行するために必要な制御、オブザーバビリティ、スケーラビリティを備えながら、世界中のエンドユーザーにより高速なエクスペリエンスを提供します。
Govern. Control. Protect.
Web 規模の LLM アプリケーションを支えるプラットフォーム上で、AI を高速化、保護、運用しましょう。Fastly が最適化をお手伝いいたします。