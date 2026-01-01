AI 対応 Fastly ソリューション

組織はこれまで、トラフィックスパイクや進化するセキュリティ脅威、システムへの高まる負荷に備えてきました。こうした基本要素は変わっていませんが、AI は新たなレベルの複雑さをもたらしています。個別のポイントソリューションでは、もはや対応しきれません。解決策は、AI を可視化してコントロールし、セキュリティを維持しながらエコシステム全体にわたり、AI の挙動に関する包括的なインサイトを提供する単一プラットフォームです。