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Frederik Deweerdt
エンジニアリング - エッジシステム, Fastly
大規模システムプログラミングやネットワーキング、不正使用防止などの分野で20年以上の専門知識を有する Frederik は、Fastly の Network Systems グループの Distinguished Engineer を担当しています。ネットワークの効率性を実現するサポートを提供し、セキュリティの脅威への対策を講じるのが主な役割です。
HTTP/1.1 非同期攻撃に対する Fastly のレジリエンス
他の CDN とは異なり、Fastly のアーキテクチャが HTTP/1.1非同期化攻撃からの保護を提供する理由をご覧ください。Fastly の安全なプラットフォームでアプリケーションを保護しましょう。
Fastly が Rapid Reset のような新種の大規模な DDoS 攻撃からお客様を保護する方法
Fastly のトラフィックが Rapid Reset と呼ばれる DDoS 攻撃の影響を受けずに済んだのは、私たちが他社では達成できない高いレベルで攻撃の自動検知や防御を実現したからです。