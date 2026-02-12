Jason は、Fastly の Senior Technical Marketing Engineer で、20年以上にわたるプロダクト管理、プロダクトマーケティング、セールスエンジニアリングの経験を活かしています。専門知識は、クラウドセキュリティ、ネットワークインフラストラクチャ、AI/ML、エンドポイントなど、さまざまな重要な分野に及びます。Jason は戦略を専門とし、特に高度な脅威とゼロデイ攻撃に重点を置いています。また、アプリケーションセキュリティ (AppSec)、DDoS、DNS、ボット管理などのインターネット技術について深い技術的知識を持っています。Jason はカリフォルニア州サンフランシスコを拠点としています。

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