Kelly Shortridge は、Fastly のセキュリティ事業を率い、CTO オフィスで勤務した後、Fastly の Chief Product Officer を務めています。彼女の経験は、B2B プロダクトリーダーシップ、起業家としての経験 (CrowdStrike に買収されたスタートアップ企業の創業者)、および投資銀行業務 (サイバーセキュリティと AI セクターを対象とした M&A) に及びます。 Kelly は『Security Chaos Engineering : Sustaining Resilience in Software and Systems (セキュリティ・カオス・エンジニアリング : ソフトウェアとシステムにおけるレジリエンスの維持)』(O'Reilly Media) の筆頭著者であり、ソフトウェアレジリエンスの分野における最先端の専門家として、またサイバーセキュリティをプラットフォームエンジニアリングや DevOps のアプローチに合わせて近代化する取り組みや、行動経済学のサイバー防御への応用でよく知られています。 Fortune 500 企業、投資家、スタートアップ、連邦政府機関に対して頻繁に助言を行い、Black Hat、RSA Conference、KubeCon を含む主要な国際テクノロジーカンファレンスで講演しています。彼女の研究はサイバーセキュリティにおける行動科学、欺瞞戦略、ソフトウェアレジリエンスの ROI (投資収益率) などを対象としており、ACM、IEEE、USENIX などの権威あるコンピュータサイエンス分野のジャーナルに掲載されています。また、ACM Queue の編集委員も務めています。 Kelly はヴァッサー大学で経済学の学士号を取得しています。

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