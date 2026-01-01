Kip Compton は2024年1月に Fastly に Chief Product Officer として入社し、2025年6月からは最高経営責任者を務めています。Fastly 入社前は、2020年から2023年8月まで、Cisco の Networking 部門にて Senior Vice President of Strategy & Business Development を務め、戦略、ポートフォリオ管理、投資、企業買収を担当するチームを統括しました。それ以前は、2006年1月から Cisco でさまざまな役職を歴任してきました。25年以上に及ぶシニアリーダーとしての経験を活かし、クラウド、動画配信、モノのインターネット (IoT)、ネットワーキングの分野でイノベーションを促進しています。パートナーシップの構築や投資を通じてビジネスの拡大や新規市場の開拓をリードするなど、長年にわたりチームやビジネスの成長に貢献してきた確かな実績があります。マサチューセッツ工科大学で、コンピューターサイエンスとエンジニアリングの理学士号、および電気工学とコンピューターサイエンスの修士号を取得し、ペンシルベニア大学ウォートンスクールで MBA を取得しています。

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