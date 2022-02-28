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Lakshmi Sharma
Chief Product & Strategy Officer, Fastly
Lakshmi Sharma は過去数十年にわたりダイナミックなプロダクトチームを築いてきた実績を有しています。 Fastly 入社前は Google Cloud で Product Management for Networking 部門を統括しながら、多様な業界向けのネットワークソリューションにおけるエンドツーエンドのカスタマーエクスペリエンスの向上に取り組みました。Target Corporation、Cisco、Juniper Networks をはじめとする大手企業でプロダクト部門やエンジニアリング部門を率いるなど、インフラストラクチャ、クラウド、セキュリティ分野で豊富な経験を積んできた Lakshmi は、Fastly で配信サービス、セキュリティ、エッジコンピューティングのポートフォリオの拡充に力を入れています。Sharma は長期的なプロダクトロードマップとイノベーションの構築を通じて、Fastly のお客様が最先端の分散型アプリケーションを開発して配信し、保護するのを支援しています。
高速かつセキュアな Fastly
スピードとセキュリティの一方だけを選ぶ必要はもうありません。このブログ記事では、Fastly のお客様がプロセスの複雑さを軽減しつつセキュリティとパフォーマンスの両方を強化し、さらにコスト削減にも成功している理由をご紹介します。
よりシンプルに改善された Fastly の料金設定
シンプルな定額パッケージの提供を本日、正式に開始しました。これにより、Fastly のネットワークサービス、セキュリティ、Compute 製品が、さらにお求めいただきやすくなりました。予測可能な料金設定により、Fastly のソリューションを簡単に試してご購入いただけます。
Fastly が Glitch の買収を発表。エッジで実現する「Yes Code」の未来
この度 Fastly は米国 Glitch 社 (以下、Glitch) の買収を行い、Web 開発者の間で人気の高い同社の開発プラットフォームとそのユーザーコミュニティのさらなる発展をサポートしていくことを発表しました。
Fastly の可観測性とモニタリング機能 : Fastly のプロダクトでスマートな配信と優れたパフォーマンスを実現
この投稿では、現在の可観測性サービスを分析し、DevOps チームと SRE チームが Fastly を使用して異常を調査し、パフォーマンスとアップタイム (稼働時間) を改善して可観測性主導の開発に取り組んでいる事例をご紹介します。