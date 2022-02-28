Lakshmi Sharma は過去数十年にわたりダイナミックなプロダクトチームを築いてきた実績を有しています。 Fastly 入社前は Google Cloud で Product Management for Networking 部門を統括しながら、多様な業界向けのネットワークソリューションにおけるエンドツーエンドのカスタマーエクスペリエンスの向上に取り組みました。Target Corporation、Cisco、Juniper Networks をはじめとする大手企業でプロダクト部門やエンジニアリング部門を率いるなど、インフラストラクチャ、クラウド、セキュリティ分野で豊富な経験を積んできた Lakshmi は、Fastly で配信サービス、セキュリティ、エッジコンピューティングのポートフォリオの拡充に力を入れています。Sharma は長期的なプロダクトロードマップとイノベーションの構築を通じて、Fastly のお客様が最先端の分散型アプリケーションを開発して配信し、保護するのを支援しています。

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